Юрий Кара: «Хочу быть всегда на бегу, в работе» Известный режиссер, прославившийся своим кинодебютом, отмечает 65-летие, обуреваемый грандиозными планами.

Дебютный фильм Юрия Кары «Завтра была война» прославил его не только на всю Страну Советов, но и на весь мир: кинолента была продана сразу в 48 стран. И режиссер, мечтавший в юности о профессии капитана дальнего плавания, объездил с ним всю планету.

Ученик Сергея Герасимова, с порога режиссерской профессии так громко заявивший о себе, ожидал, что и дальше так пойдет: от успеха к успеху. Но судьба, казалось, решила испытать его на прочность – последовала цепь неудач. И это при том, что за роль Настасьи Филипповны в его международном проекте «Идиот» бились Шерон Стоун и Настасья Кински! Но фильм так и не был начат. А «Мастер и Маргарита», снятый с неимоверным трудом и вопреки множеству препятствий, в том числе и мистического плана, 17 лет пролежал на полке.

Однако в свой юбилей Юрий Викторович не теряет силы духа и самообладания и собирается снимать новую картину – о великом подвиге русских моряков.

Мечты сбываются. Но их не становится меньше

– Юрий Викторович, признайтесь: на какой возраст вы себя ощущаете?

– Если не заглядывать в зеркало, то я тот же 27-летний парень, который пришел во ВГИК, который любил кино и мечтал увидеть когда-нибудь в титрах фразу «постановка Юрия Кары», – улыбается юбиляр. – Конечно, и сейчас не хотелось бы ни на чем останавливаться. Я учился у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. У Сергея Аполлинариевича был такой жизненный принцип: ни за что не хочу прозябать последние годы жизни где-нибудь в больнице – хочу быть всегда на бегу, в работе. Когда-нибудь прекратится и мой творческий путь, но хотелось бы, чтобы всегда я был в работе, творчестве.

– Как отмечаете юбилей?

– Честно говоря, с большим размахом отмечал только 50-летие. Сейчас уже только в кругу своих верных друзей, вместе с женой и дочерью.

– Представьте себе, что есть некий молодой человек, который никогда не видел ваших фильмов. Какой бы вы порекомендовали посмотреть, чтобы лучше вас узнать как режиссера?

– Может быть, я такой странный режиссер, но считаю, что если человек зацикливается на чем-то одном, например, жанре (на детективах, мелодрамах), то он становится ремесленником, потому что повторяет сам себя. Я стараюсь в каждом фильме найти что-то уникальное, создать что-то новое и для меня, и для зрителя. Все мои фильмы разные, и у каждого своя история. Например, с кинолентой «Завтра была война» я побывал в 48 странах мира. В детстве мечтал быть капитаном дальнего плавания и, когда меня не взяли в мореходку из-за зрения, рыдал! Но с этим фильмом я объездил гораздо больше стран, чем увидел бы, будучи капитаном. Интерес во всем мире к «Завтра была война» потрясал.

С другой стороны – фильм «Вор в законе». Он очень понравился сотрудникам ГАИ: если меня останавливали и узнавали, то всегда отпускали.

Не надо к Богу подниматься. Он – внутри тебя

– Над чем вы сейчас работаете?

– Уже несколько лет я работаю над, может, одним из самых главных подвигов нашего флота. 1829 год, бой брига «Меркурий» с двумя огромными турецкими линкорами. В те времена еще не было авиаразведки – можно было только подплыть и посмотреть. И вот три маленьких кораблика отправились на разведку и наткнулись на турецкую эскадру из 14 военных кораблей. Развернулись, чтобы уйти в Севастополь и рассказать об этом, но два оказались быстроходными, а один отстал. И вместо того, чтобы сдаться, они решили сражаться до конца. И настолько умело воевали, что смогли уйти в Севастополь! Это был неравный бой. На данный момент дорабатывается сценарий, ищем спонсоров и финансирование.

– Вы считали, сколько в вашей биографии фильмов?

– Я, наверное, самый нереализованный режиссер. Не то что подводя итоги, а оглядываясь назад, посмотрел, что фильмов у меня снято всего 10, а сценариев готовых, которые написаны, лежит еще 20. Многое не сложилось. Хотел снимать «Остров Крым» по Василию Аксенову, но он продал права американцам, и фильма не случилось. Написал сценарий «Пикник на обочине». Отправился за правами к Аркадию Стругацкому. Поднялся на 26-й этаж, где он жил, и решил поумничать, сказав: как вы высоко живете – близко к Богу. На что он мне ответил: «Мальчик мой, как бы ты высоко ни поднимался, близко к Богу ты не будешь – он у нас внутри». Как вы понимаете, тоже не сложилось… Собирался снимать «Идиота» Федора Достоевского. На роль Настасьи Филипповны была уже утверждена Шерон Стоун, а Настасья Кински просила отдать роль ей, так как папа назвал ее в честь этой героини. Но и тут у нас были проблемы, съемки не состоялись… К сожалению, как видите, тяжело у меня идет с реализацией.

«А ты не боишься?»

– Почему фильм «Мастер и Маргарита» пролежал на полке больше 15 лет?

– Тема болезненная для меня. Потому что делаешь для того, чтобы люди это видели. Но, когда так долго фильм не выходит на экраны, ты переживаешь. Когда я начинал работу, мне было 35 лет – такой молодой нахальный человек. Ко мне подошла Паола Дмитриевна Волкова, наш преподаватель по истории искусств, и спросила: «А ты не боишься?» Дерзко ответил: «Нет!» Потому что не подозревал, что меня ждет впереди. Так получилось, что с романом я познакомился в 14 лет – мне дали на одну ночь перепечатанный вариант, и я сразу все прочел. Мало что тогда понял, но был под впечатлением и потом перечитывал каждую весну.

Во время съемок было множество всяких событий: и мистических, и драматических… Я уже потом стоически думал, что сам Михаил Булгаков не увидел своего романа, ведь он умер в 1940 году, а «Мастера и Маргариту» напечатали только в 1966-м. Я тогда еще подумал: «Наверное, и мой фильм выйдет через 26 лет». Ошибся – получилось через 17.

– На съемках, предполагаю, не обошлось без мистики?

– Она была, и разная. Например, собрались мы снимать Иерусалим в Судаке. Построили помост, пригнали пять тысяч массовки, одели в костюмы. На площадке – верблюды, ослики… И вдруг случается масса вещей, которые мешают нам начать работу. Оператор говорит, что он не готов снимать – не привезли пленку. Выпал снег в октябре, чего в этих краях никогда не было. Исполнителю главной роли Николаю Бурляеву отказывает в благословении церковь. Но я все равно хочу снимать – я настойчивый! Мчусь в Москву за новым оператором, сажусь там в машину – и по дороге она просто рассыпается, происходит это прямо напротив «нехорошей квартиры» Михаила Булгакова. И тут я наконец-то понимаю: «Какой тебе еще нужен сигнал, чтобы не снимать в Судаке? Надо снимать там, где основаны три религии!» Мне потом космонавты рассказывали, что всегда земля в облаках, но в этом месте всегда ясно.

Прихожу и говорю продюсерам, что надо ехать снимать в Израиль. Они сразу отказались, потому что это большие финансовые вложения. Я тоже тогда отказался работать. Они стали искать другого режиссера, выбрали Эльдара Рязанова, но, на мое счастье, он в этот момент уехал в большое морское путешествие на каком-то лайнере. И мы поехали в Израиль и там сняли все, что планировали. Кроме того, мы пригласили на съемки батюшку, который освятил место съемки, технику, нас – и на этом вся мистика закончилась. Почти вся… Мы снимали на одной камере, по ней кончился контракт, взяли новую – она стала ломаться, снимать с браком, а вот та, которая была освящена, работала на отлично!

«Снимай честно!»

– Насколько мне известно, это не единственный ваш фильм, который столкнулся с проблемами при выходе на экраны?

– Фильм «Завтра была война» тоже тяжело выходил: рассказывать о сталинских репрессиях было не то что запрещено, но не разрешалось. До меня эту же тему пробовал поднять Владимир Грамматиков. Но в Госкино ему сказали: «Володя, ну ты же интеллигентный человек! Зачем тебе это надо?!» Когда я только начинал снимать этот фильм, то обратился к Сергею Герасимову с вопросом: «Как бы снять так, чтобы это вышло на экраны?» Он ответил жестко: «Снимай честно!» Когда фильм был готов, я его показывал в Госкино. Тогда главный редактор Армен Медведев пригласил 12 человек – как 12 апостолов – для просмотра фильма и вынесения решения. Каждый из них встал и нашел по одной причине, почему эта кинолента не должна выходить, на что Армен Николаевич ответил: «А я считаю, что может выйти!» И фильм пролежал на полке всего лишь год…

– Было ли у вас желание жить и работать в Голливуде?

– Было. С фильмом «Завтра была война» я попал в Токио. Там познакомился с Оливером Стоуном. Предложил ему снять фильм об Афганистане с разных позиций: одну часть снимаю я и показываю со своей точки зрения, а вторую – он и делает то же самое. События одни и те же, но взгляд разный. Он выслушал меня и сказал: «Нет, боюсь, у нас это не разрешат!» Я был удивлен. Потом была эта история с «Идиотом», но тоже не вышло… Может быть, как в пословице, у меня сложилось так: где родился – там и пригодился?

Фото Вадима ТАРАКАНОВА (ИА «Столица»)

Автор: Валерия ХВАЩЕВСКАЯ (ИА «Столица»)