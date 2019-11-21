Тебя оштрафуют. А ты не шуми! Ответственность за нарушение тишины и покоя, в том числе в ночное время, предложили включить в новый проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Ночным хулиганам за «внеурочную» любовь к современным хитам или танцам придется выложить до 3 тысяч рублей. Ранее тишина была под защитой только региональных административных кодексов.

С такой инициативой в комиссию по разработке документа от имени российских регионов обратился Совет Федерации, сообщают «Известия». Сейчас, чтобы правоохранители выезжали по таким вызовам, субъекты вынуждены заключать с ними дополнительные соглашения. Пока это сделала только треть из них, в остальных же регионах законы о тишине приняты, но не работают. Эксперты согласны, что изменения КоАП необходимы, однако сомневаются, что они станут достаточным стимулом для полиции.

В письме, направленном в адрес межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП РФ, уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан». К ним относятся даже слишком громкое пение или использование звуковоспроизводящих устройств. При этом действие статьи не распространяется на нарушения тишины и покоя, связанные с пресечением правонарушений, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, проведением официальных культурно-массовых мероприятий, а также религиозных праздников.

Сейчас такая норма действует во всех 85 субъектах РФ. При этом полиция участвует в пресечении таких нарушений только в том случае, если регион заключил с ней соглашение по соответствующим составам правонарушений. Из 85 регионов такие договоренности с МВД есть лишь у 28.

В результате создается ситуация, в которой в ряде регионов такие нарушения оказываются безнаказанными.

Как рассказал «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, входящий в состав рабочей группы по разработке нового КоАП, предложения регионов прорабатываются.

– На нарушения тишины и покоя поступает много жалоб от граждан. И наша задача заключается в том, чтобы не просто установить новый состав административного правонарушения, а в том, чтобы четко прописать, кто должен реагировать и выезжать на вызовы граждан по таким жалобам. В каких-то случаях это могут быть органы Роспотребнадзора, а в каких-то и полиция, – отметил он.

Законы о нарушении тишины и покоя граждан уже давно действуют во многих странах мира, а размер штрафа за нарушение тишины и покоя граждан, в том числе и в дневное время, колеблется от $100 до $1000. В Венгрии такой штраф учитывает не только уровень шума, но и площадь населенных кварталов, страдающих от него. В Германии закон о защите покоя граждан действует и в дневное время в выходные дни, а пресекает эти нарушения местная полиция.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»