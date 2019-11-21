Госдуме предложили ввести льготы на перелеты студентам до 30 лет В Государственную думу России поступило предложение разрешить студентам и аспирантам российских вузов до 30 лет летать по льготным билетам на внутренних рейсах, сообщили «Известия».

Отмечается, что сейчас вне зависимости от возраста россияне до 23 лет могут получить льготы на авиабилеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток. В Министерстве транспорта России подчеркнули, что в 2019 году такой возможностью должны воспользоваться миллион человек.

Внесенное в Госдуму предложение уже поддержало Общероссийское объединение пассажиров. По их мнению, расширение льготной категории может привести к росту числа перелетов молодых россиян по стране.

«В ходе поездки на Дальний Восток, на встречах с пассажирским сообществом звучали предложения по расширению категорий людей, которые могут приобретать льготные билеты», – прокомментировал возможность расширения льготных категорий руководитель организации Илья Зотов.

В то же время опрошенные «Известиями» эксперты обратили внимание на то, что такая инициатива может привести к росту конкуренции учащихся до 30 лет и людей из других льготных категорий, например, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»