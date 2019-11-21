Госдуме предложили ввести льготы на перелеты студентам до 30 лет

В Государственную думу России поступило предложение разрешить студентам и аспирантам российских вузов до 30 лет летать по льготным билетам на внутренних рейсах, сообщили «Известия».

21 нояб. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4611 (6316) от 21 нояб. 2019
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Отмечается, что сейчас вне зависимости от возраста россияне до 23 лет могут получить льготы на авиабилеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток. В Министерстве транспорта России подчеркнули, что в 2019 году такой возможностью должны воспользоваться миллион человек.

Внесенное в Госдуму предложение уже поддержало Общероссийское объединение пассажиров. По их мнению, расширение льготной категории может привести к росту числа перелетов молодых россиян по стране.

«В ходе поездки на Дальний Восток, на встречах с пассажирским сообществом звучали предложения по расширению категорий людей, которые могут приобретать льготные билеты», – прокомментировал возможность расширения льготных категорий руководитель организации Илья Зотов.

В то же время опрошенные «Известиями» эксперты обратили внимание на то, что такая инициатива может привести к росту конкуренции учащихся до 30 лет и людей из других льготных категорий, например, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»