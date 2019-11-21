Молодожены устроили пальбу рядом с Первомайским загсом Молодожены во Владивостоке отметили бракосочетание пальбой из автомата и пистолета. Случай произошел у Первомайского загса.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, сотрудники полиции уже проверили скандальную видеозапись и установили личности супругов.

Ранее в социальных сетях приморцы разместили съемку, на которой молодожены открыли стрельбу после церемонии бракосочетания. На ней жених произвел очередь из автомата в небо, после чего очень фривольно размахивал оружием, перекладывая его из одной руки в другую, а невеста выстрелила в небо из пистолета.

Полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства происшествия. Как сообщили в ведомстве, уже известны личности участников съемки. Ими оказались 24-летний местный житель и его супруга в возрасте 22 лет.

В рамках проверки будет установлено, из какого оружия произведены выстрелы, на каком основании оно перевозилось по городу, а также дана правовая оценка действиям участников происшествия.

Автор: Отдел новостей «В»