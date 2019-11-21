За красивым номером – на Госуслуги МВД и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автономера, сообщило издание «Коммерсант». Госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утвержденным ставкам госпошлин через портал госуслуг.

Государственные регистрационные знаки (ГРЗ) будут поделены на обычные и «красивые» – с совпадающими буквами, цифрами и т. д. Конкретные принципы формирования разработают позже. Получить «красивый» ГРЗ можно будет через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации авто.

Помимо стандартной процедуры (получение номера, сгенерированного системой) будет доступна новая: выбрать номер, заплатив повышенную пошлину (например, 5–10 тысяч рублей, размер определит Минэкономики).

В этом случае автовладелец вводит на портале желаемое сочетание, проверяет, не занято ли оно, и подтверждает бронь. В течение суток номер надо выкупить. Также можно будет выбрать номер из массива «красивых» номеров: пошлина будет на порядок выше (может достигать 200–300 тысяч рублей, такова цена некоторых ГРЗ на сером рынке), но размер еще не определен.

Предусмотрен другой вариант, когда на конкретную серию номеров распространяется повышающий или понижающий коэффициент: субъекты федерации смогут их вводить региональными законами. Или же ГРЗ, который гражданин хочет купить, может быть выставлен на аукцион. Такую инициативу Минэкономики выдвинуло для создания дополнительных источников пополнения бюджетов. Если гражданин соглашается на участие в торгах, сначала ему выдают обычный номер из общего массива, а уже после окончания торгов (они будут длиться примерно месяц) госзнак можно заменить. Правила проведения аукционов утвердят постановлением правительства.

Планируются и ограничения для борьбы с теневым рынком.

Так, сегодня номера продают вместе с машинами-донорами: гражданин покупает авто вместе с желаемым ГРЗ, а затем устанавливает знак на свою машину. В Сети цена номеров доходит до 1–2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за «особый» знак повышенную госпошлину. Если он делать этого не захочет, ГРЗ вернется в ГИБДД, а владельцу выдают обычный госзнак.

Автор: Отдел новостей «В»