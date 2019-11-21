Трудовые этапы запишут цифрой С 2020 года в России появится электронная трудовая книжка. Новый цифровой формат призван обеспечить постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям – к новым возможностям кадрового учета.

Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным, позволяющим сохранить бумажный формат столько времени, сколько это необходимо, заверили в пресс-службе приморского Отделения ПФР. Исключением станут те граждане, кто устроится на работу впервые с 2021 года. У них все сведения о трудовой деятельности изначально будут вестись только в электронном виде.

В течение 2020 года граждане могут подать работодателю заявление в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронным документом продолжит вносить сведения о трудовой деятельности и в бумажную версию.

Россияне, которые до конца 2020 года не обратятся к работодателю с таким заявлением, получат ее на руки, а сведения об их трудовой деятельности начиная с 2021 года будут формироваться только в цифровом формате.

Доступ к электронной трудовой книжке будет открыт для граждан в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, на портале госуслуг и в соответствующем приложении для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки можно будет получить в виде бумажной выписки в территориальном органе ПФР или МФЦ. Услуга будет предоставляться экстерриториально, то есть без привязки к месту жительства или работы человека.

В Приморье более 48 тысяч работодателей должны ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности своих работников, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки.

Отметим, что переход к электронным трудовым книжкам будет регламентирован законодательством. В настоящее время проекты законов находятся в стадии принятия.

Фото пресс-службы Приморского отделения ПФР

Автор: Отдел экономики «В»