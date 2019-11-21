Если кто-то пострадает, ответственных за территорию привлекут к ответу Специалисты административно-территориальных управлений (АТУ) продолжают мониторинг всех пяти районов Владивостока.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники мэрии напоминают управляющим компаниям, ТСЖ, собственникам зданий и арендаторам о необходимости своевременно очищать прилегающую территорию от снега и наледи. Нарушение норм и правил благоустройства влечет наложение административного штрафа.

«Предприятия различных форм собственности заранее были оповещены о необходимости организовать работы по очистке прилегающих территорий от снежно-ледяных образований. Многие коммерческие организации и управляющие компании пошли навстречу и очистили свои территории. Другим были выданы предписания», – подчеркнули специалисты.

В АТУ районов оперативно поступает вся информация о состоянии пешеходных зон. Если фиксируются случаи травматизма, в отношении ответственных лиц будут составлены протоколы, сообщает пресс-служба мэрии.

В Первореченском районе уже 19 ноября было составлено 11 протоколов об административном правонарушении за несвоевременное принятие мер по уборке территорий от снега.

Напомним, что нарушение норм и правил благоустройства влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 до 80 тысяч рублей.

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