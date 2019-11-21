Операция «Ликвидация»… последствий снегопада Работа городских служб будет продолжаться до полной очистки дорог и улиц от снега и льда

Снег и наледь во Владивостоке убирают в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе администрации дальневосточной столицы. Сразу после выпадения осадков городские службы усилили работу на магистральных дорогах, после чего перешли на межквартальные проезды и удаление снежных масс с обочин.

Безостановочно проходит посыпка участков противогололедными материалами и реагентами. Подобный режим работы будет продолжен до полной очистки Владивостока от последствий мощного ноябрьского снегопада.

В ночь на среду на дороги города вышли пять комплексных бригад спецтехники. В их составе – фронтальные погрузчики типа «Амкодор», тракторы-погрузчики, тракторы-щетки, самосвалы и грейдеры.

«Машины и люди равномерно распределены по всем районам Владивостока, который предварительно мы поделили на 24 участка, – рассказал заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства Игорь Скубко. – Также на уборку вышла дежурная снегоуборочная техника – семь пескоразбрасывателей и пять распределителей химреагента. Задача простая и одновременно сложная – максимально оперативно, до наступления светлого времени суток, убрать и с проезжей части, и с тротуаров остатки снега и наледи. Где необходимо – распределить песок и реагенты».

В списке улиц, где велись работы, – Алеутская, Светланская, Фонтанная, Семеновская, Партизанский, Океанский проспекты и другие.

С наступлением рассвета к очистке города приступает другая смена работников муниципального предприятия «Содержание городских территорий». На дневную очистку дорог, лестниц, тротуаров, виадуков выходят около 200 рабочих и 154 единицы техники.

Основные работы в светлое время суток сосредоточены в микрорайонах.

«Очистить проезды сразу не представляется возможным из-за припаркованных автомобилей. Стараемся, работаем круглосуточно, чтобы всем было удобно и комфортно передвигаться по городу. Просим и горожан с пониманием отнестись к нашей работе и по возможности пропускать технику», – сообщают дорожники.

В первую очередь они очищают и обрабатывают сложные участки – спуски и подъемы. Работы проведены на улицах Тухачевского, Карьерной, Тунгусской, Снеговой, Невской, Корнилова, Ковальчука, Залесной, Зои Космодемьянской, Чайковского, Полетаева, Глинки, Находкинской, Ватутина, Стрелковой, Иртышской, на проспекте «Красного знамени». Звенья тракторов-щеток произвели очистку на Иртышской, Семеновской, Монтажной, Московской, Башидзе, Постышева и др.

Во вторник началась очистка и обработка противогололедными материалами подъема на улице Капитана Шефнера. Дополнительно обрабатывалась песко-соляной смесью трасса Седанка – Патрокл. На ее повторную очистку вышла снегоуборочная техника. Вчера движение на этом участке было открыто.

На уборку пришкольных территорий вышли сотрудники всех 78 школ Владивостока. Не отстают от них и детские сады. Во Владивостоке таковых сегодня 121.

Одновременно ситуацию в городе отслеживают в Единой дежурной диспетчерской (ЕДДС) Владивостока. Здесь круглосуточно получают и фиксируют информацию, в том числе по дорожной обстановке.

«При необходимости перенаправляем информацию специалистам муниципального предприятия «Содержание городских территорий», – пояснил директор ЕДДС Сергей Белголов. – Те, в свою очередь, вносят коррективы в свои планы по очистке дорог и проездов. При возникновении проблемных ситуаций звонить можно нашим сотрудникам по телефону 2222-333».

В таком режиме городские дорожные службы и подрядные организации будут работать до полной очистки краевого центра от снега и льда. Отметим, что за уборку придомовой территории отвечают управляющие компании.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»