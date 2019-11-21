На сборку робота давали сутки Юные и далеко не юные робототехники – всего 32 команды, 125 участников в возрасте от 14 до 49 лет – сошлись в ДВФУ на состязаниях Robotics Tournament.

Как сообщила пресс-служба вуза, участникам нужно было всего за 24 часа с нуля собрать роботов и запрограммировать их на прохождение полосы препятствий.

Согласно правилам до старта команды не знают задания и набор компонентов, а задачи разрабатываются так, чтобы соревнования были максимально спортивными и зрелищными. По словам организаторов, задания обычно технически сложные и требуют знаний по программированию, основам схемотехники, конструированию и управлению временем в проекте.

Участникам предстояло создать автономных роботов, которые могли бы двигаться по прямой траектории, объезжать всевозможные препятствия и перемещать предметы. Примечательно, что все роботы получились очень разными и непохожими друг на друга, хотя набор комплектующих, который изначально выдавался участникам, был одинаковый. Недостающие элементы команды могли распечатать на 3D-принтерах.

– Эти соревнования – способ погрузиться в задачу создания робота с нуля, имея на руках ограниченный набор электронных компонент и 24 часа на выполнение задания. Только слаженная команда, в состав которой входят конструктор, программист и схемотехник, может рассчитывать на успех. Помимо знаний нужны силы продержаться сутки без сна и удача, чтобы не совершить глупой ошибки и случайно не уничтожить результат работы команды. По своему опыту могу сказать, что добиться работоспособного результата очень непросто, сказал директор Центра проектной деятельности ДВФУ Станислав Карпенко.

По результатам отборочных и финальных заездов победителем соревнований стала команда «Ронда», которая представляла компанию Rhonda Sowtware. Второе место заняла команда VAIO Reloaded из Центра развития робототехники (Владивосток). Третье место завоевала команда студентов ДВФУ «Outeast dynamics».

Фото предоставлено пресс-службой ДВФУ

Автор: Отдел новостей «В»