Заходите на арт-кухню Сегодня в Приморском центре народной культуры в шестой раз откроется выставка «ART-кухня» (12+).

На этот раз, как сообщила пресс-служба ПКЦНК, она посвящена 75-летию Владивостокского художественного училища.

Проект «ART-кухня» из серии «Ученик и учитель» представляет работы студентов, которые только начинают делать первые профессиональные штрихи, а также действующих преподавателей учреждения – признанных мастеров художественного дела. Сравнив их картины, порой можно заметить подражание юного художника своему учителю. Вот лишь неполный список авторов: Алексей Фомин, Дарья Пестерева, Евгения Ефремова, Николай Тимофеев и другие.

Традиционно выставка будет дополнена образцами натюрмортного фонда колледжа, а также предметами, сопровождающими художника в его творчестве. Благодаря этому посетитель погрузится в пространство, предшествующее созданию шедевра.

Вход на выставку свободный.

Фото предоставлено пресс-службой ПКЦНК

Автор: Отдел новостей «В»