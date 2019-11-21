Что русскому вкусно, то и китайцам мороженое Без малого семь тонн мороженого, произведенного в Приморье, экспортировано в Китай, сообщила пресс-служба края.

Основными производителями мороженого в крае являются ООО «Арсеньевский молочный комбинат» и ООО «Фабрика мороженого». Продукция этих предприятий неоднократно получала награды различных выставок. За девять месяцев производители региона изготовили 3,2 тысячи тонн мороженого из натуральных ингредиентов и цельного молока.

Приморское лакомство также любят в Китае и закупают его тоннами.

Автор: Отдел новостей «В»