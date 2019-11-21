«Спортивная осень»: 15 медалей забрали «амазонки» Около полутысячи самбистов Владивостока боролись в последние дни на городских турнирах в честь Всероссийского дня самбо, объявленного президентом РФ для популяризации отечественного вида спорта, рассказала корреспонденту «В» многократная чемпионка России, Европы, Азии и мира, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер РФ Оксана Фалеева.

Эти соревнования поддерживаются Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества. Подобные турниры в минувшие выходные одновременно проводились в 115 городах и поселках России. Помериться силами вышло несколько десятков тысяч спортсменов.

Что касается нашего города, то вначале более 140 учащихся начальных классов из восьми средних школ Владивостока в составе 13 команд приняли участие в соревновании «Спортивная осень» в Краевом доме физкультуры. Состязание на ковре было организовано управлением физической культуры и спорта городской администрации совместно со спортивной школой олимпийского резерва женских единоборств «Амазонка» и краевой федерацией борьбы. В этом турнире все участники были разбиты на две группы – 1-2-е и 3-4-е классы. Лучшими стали ученики из 77-й средней школы. Победители и призеры соревнований в личном и командном зачетах были награждены командными кубками и дипломами, участники команд – медалями и грамотами.

Следом более 300 спортсменов уже со всего края участвовали в соревнованиях по самбо среди юношей и девушек 2002–2005 годов рождения. Они стали отборочным этапом для формирования сборных команд Приморья для дальнейшего участия в турнире ДФО. Воспитанницы спортшколы «Амазонка» завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Николай КУТЕНКИХ