Сезонные ярмарки закончились. Ждем новогодних Накануне Нового года (28 и 29 декабря) и Рождества (4 и 5 января) на площадке возле здания краевой администрации на Светланской, 22 развернется сельхозярмарка.

Сообщив заранее о предпраздничной торговле, администрация Владивостока напоминает, что уже традиционно на ярмарке свою продукцию представят местные производители продовольственных товаров и владельцы частных фермерских подворий. Горожане смогут купить к праздничному столу свежее мясо и рыбу, морепродукты и консервы. А также мед и другие продукты пчеловодства, дикоросы, ягоды, молочные продукты и сыры, овощи и фрукты, колбасные и хлебобулочные изделия, яйцо, крупы и многое другое. Свою продукцию для гостей ярмарки представят около 180 местных производителей.

В эти дни ярмарка в центре Владивостока будет работать с 10 до 17 часов.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»