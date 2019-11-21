В Приморье ограничили охоту Охоту загоном и с охотничьими собаками на копытных животных запретили в Приморье до 15 января 2020 года. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба края.

По словам директора краевого департамента охотничьего надзора Дмитрия Панкратова, новые меры приняты для сохранения популяции кабана от эпизоотий, а также жизни и здоровья самих охотников.

«Большинство охотников, криками и шумом выгоняющие зверей с их насиженных мест обитания, провоцируют перемещение животных на значительные расстояния в места, потенциально зараженные африканской чумой свиней. Также охота с собаками может привести к нападению крупного хищника. При возникновении опасности собака бежит к человеку, ища защиты, что может спровоцировать нападение тигра или медведя на человека как конкурента», – прокомментировал Дмитрий Панкратов.

На копытных животных сейчас разрешено охотиться в засаде, с подхода, с вышек, на кормовых полях или подкормочных площадках. Ограничения охоты до 15 января 2020 года согласованы с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Автор: Отдел новостей «В»