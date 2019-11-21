Суперталанты будут искать среди одиноких пенсионеров Телекомпания НТВ объявила о новом кастинге программы «Ты супер! 60+», сообщает ntv.ru.

В проекте смогут принять участие талантливые люди, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в домах престарелых, в специализированных интернатах, находящиеся под присмотром органов социальной защиты, а также просто одинокие пенсионеры

Участники проекта будут выбраны во время удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя телеканал НТВ. На проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.

Прием заявок на конкурс до 25.12.2019.

Как подать заявку, подробно описано в положении о конкурсе «Ты супер! 60+» или на странице конкурса на сайте www.ntv.ru. Также вы можете написать письмо на адрес vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru, svet.selina@gmail.com или casting@ntv.ru

Автор: Отдел новостей «В»