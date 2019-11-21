От Камчатки до Калининграда: знамени Победы будем достойны! Передача знамени Всероссийской патриотической молодежной эстафеты добрых дел, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в ВДЦ «Океан», сообщила пресс-служба учреждения.

Как уже писал «В», патриотическая эстафета была запущена по инициативе Следственного комитета Российской Федерации. Акция пройдет от Камчатки до Калининграда. Знамя эстафеты будет передаваться в административных центрах федеральных округов, городах-героях и городах воинской славы России.

Акция проходит в соответствии с планом Российского организационного комитета «Победа». Ее участники – внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны – встречают 75-летие Победы добрыми делами, среди которых помощь ветеранам и семьям погибших в боевых действиях, приведение в порядок обелисков и могил воинов, павших в боях за Родину, шефская помощь домам престарелых и инвалидов.

– Одновременно с принятием эстафеты мы даем старт акции «75 добрых дел в ВДЦ «Океан», приуроченной к 75-й годовщине Победы. Эти дела могут быть абсолютно разными, как большими, так и не очень, направленными на целый коллектив или на нескольких людей, – отметил директор «Океана» Андрей Базилевский.

Фото предоставлено пресс-службой ВДЦ «Океан»

Автор: Отдел новостей «В»