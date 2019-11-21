«Дом для Виктории»: пусть дети побеждают все болезни Первое и единственное на Дальнем Востоке отделение для оказания паллиативной помощи маленьким приморцам открылось на базе детской краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке. Назвали его «Дом для Виктории» – в честь первой пациентки, сообщает пресс-служба администрации края.

Как отмечают в департаменте здравоохранения, новое отделение в Приморье стало 12-м в России. Оно рассчитано на 10 коек, и уже сегодня здесь оказывают необходимую медицинскую помощь и поддержку неизлечимо больным детям и их родителям.

Открытию отделения предшествовала большая подготовительная работа. Выполнен капитальный ремонт с планировочными решениями. Закуплено новейшее оборудование, которое может сопровождать больного и во время прогулки, и на дому. Расширено и отделение реанимации – число коек увеличено до пяти.

«Для создания отделения, приобретения оборудования из федерального и краевого бюджетов было направлено более 19 миллионов рублей. На эти деньги в том числе купили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для домашнего использования, 10 функциональных кроватей», – сообщила главный врач медучреждения Инна Зеленкова.

Новое отделение получило название «Дом для Виктории». Вика – так звали первую маленькую пациентку больницы, которая получала здесь паллиативную помощь и уход еще до открытия самого отделения. У воспитанницы центра содействия семейному устройству было серьезное неизлечимое заболевание.

«Мы помним каждого ребенка, но Вика навсегда осталась в памяти и в сердце каждого из врачей нашей больницы. В память о ней мы и назвали наше отделение. А еще Виктория – это победа. Хочется, чтоб дети побеждали даже самые сложные болезни», – говорит главный врач больницы.

Медперсонал больницы прошел все необходимое обучение по оказанию паллиативной помощи. Помимо этого, врачи и медицинские сестры больницы имеют большой опыт работы с такими пациентами.

Автор: Отдел новостей «В»