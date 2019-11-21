Один раз, но навсегда и серебряными буквами В 25-й раз во Владивостоке вручили «театрального Оскара» – премию «Серебряный медальон» имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка

Итоги театрального сезона 2018–2019 года подвели на сцене Приморского театра молодежи, назвав лучших из лучших. И вписав одно имя в историю театрального Приморья.

Гран-при премии «Серебряный медальон» – это собственно медальон, который актер, актриса, режиссер, сценограф или любой другой театральный деятель может получить только раз в жизни. Это и признание заслуг, и вера в будущие успехи…

Ну а кроме того, каждый год в рамках премии имени Андрея Присяжнюка вручаются награды в разных номинациях: «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая режиссура», «Открытие года» и так далее.

– Вручение театральной премии по итогам года – дело чрезвычайно важное, – считает Владимир Сергияков, народный артист России, председатель Приморского отделения Союза театральных деятелей России. – Она объединяет все театры Приморского края, показывает тенденции в развитии театрального искусства, открывает новые имена…

В год своего 25-летия «Серебряный медальон» слегка поменял традиции, и это, разумеется, говорит о том, что премия еще очень молода и готова меняться и развиваться. Во-первых, появились новые номинации, например, «Лучший художник по костюмам». Во-вторых, вручение премии прошло в Приморском краевом театре молодежи.

– Мы решили попробовать, как церемония будет смотреться на сцене театра (раньше она всегда проходила в паркетном зале театра имени Горького), – сказал председатель жюри «Серебряного медальона» Виктор Бусаренко. – Возможно, на будущий год сама церемония станет открытой, на нее, как на «Золотую маску», можно будет купить билеты.

На мой взгляд, эксперимент прошел удачно… И пусть из-за капризов погоды во Владивосток не смогли приехать наши коллеги из театров Уссурийска, мы все почувствовали, как вручение премии объединило театры, какая прекрасная атмосфера царила в зале…

Лучшим актером года (приз за лучшую мужскую роль) жюри (в состав которого входят представители всех театров края, а также театральные критики и автор этих строк) назвало Сергея Денежкина, актера театра Восточного военного округа. Всю жизнь он мечтал сыграть Сирано де Бержерака – и вот исполнил свою мечту, причем так ярко и талантливо, что роль принесла ему награду…

– Каждый мальчишка в детстве мечтает быть таким, как Сирано, – дерзким, смелым, находчивым, честным, – сказал Сергей Денежкин. – Это само воплощение романтического героя. Пусть мне не удалось прожить жизнь, как Сирано, но я прожил ее на сцене. И я счастлив. А то, что мою работу оценили так высоко коллеги, сделало меня счастливым вдвойне.

Приз за лучшую женскую роль достался Яне Мялк, актрисе театра имени Горького. Ее роль в спектакле «Нора» была неожиданной для самой актрисы. Яна всегда считала, что ее амплуа – травести и комедия, а Нора – персонаж глубоко драматический, это очень женственная и в то же время сильная героиня. С ролью Яна справилась блестяще.

– Что значит для меня этот приз? В первую очередь это толчок к работе, к тому, что нельзя засиживаться, почивать на лаврах, надо соответствовать и развиваться! – сказала сияющая Яна Мялк.

Сияли все победители в каждой из номинаций. Актриса театра молодежи Евгения Серебрянская, получившая приз в номинации «Открытие года» (за постановку в театре новогоднего шоу, которое побило все рекорды зрительского спроса), пообещала не подвести и в этом году поставить шоу еще лучше.

А Гран-при – и это впервые за 25-летнюю историю премии – получил не актер, актриса или режиссер, а художник Александр Арсененко за сценографию спектакля театра молодежи «Алые паруса».

– Этот приз, я уверен, принадлежит также и многим людям, которым я очень благодарен, – сказал Александр Арсененко. – Андрею Бажину, который, будучи режиссером театра ТОФ, увидел во мне, тогда еще молодом художнике, задатки художника-постановщика и доверил работать над спектаклями. Лидии Василенко, режиссеру спектакля «Алые паруса», с которой нам работалось легко и дружно. Игорю Селезневу, директору театра молодежи, который поверил в нашу идею и выделил большие деньги на спектакль. Всем актерам, занятым в спектакле… Спасибо вам за этот приз!

Список лауреатов премии «Серебряный медальон» имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка в сезоне 2018–2019 года

1. Гран-при – художник-постанов-щик Александр Арсененко за сценографию спектакля «Алые паруса».

2. За честь и достоинство – заслуженный артист России Александр Запорожец (театр имени Горького) и заслуженная артистка России Галина Федоткина (театр ВВО).

3. Лучшая женская роль – актриса Яна Мялк (спектакль «Нора», театр имени Горького).

4. Лучшая мужская роль – актер Сергей Денежкин (спектакль «Сирано де Бержерак», театр ВВО).

5. Лучшая женская роль второго плана – Елена Князева (спектакль «Любовь людей», театр ТОФ).

6. Лучшая мужская роль второго плана – Валерий Комаристый (спектакль «С любимыми не расставайтесь», театр имени Комиссаржевской).

7. Лучшая режиссура/лучший спектакль сезона, большая сцена – «Двенадцать стульев», режиссер народный артист России Ефим Звеняцкий (театр имени Горького).

8. Лучшая режиссура/лучший спектакль сезона, малая сцена – «Убить камер-юнкера Пушкина», режиссер Виталий Дьяченко (театр молодежи).

9. Лучшая сценография спектакля – Сергей Скорнецкий (спектакль «Фрегат «София», театр имени Горького).

10. Лучший художник по костюмам – Светлана Зарубина (спектакль «Алиса в Стране чудес», театр молодежи).

11. Лучшее музыкальное оформление спектакля – Николай Новиков (оригинальная музыка к спектаклю «Мещанин во дворянстве», театр имени Комиссаржевской).

12. Лучший дебют – актриса Олеся Белоконь (роль Ассоль в спектакле «Алые паруса», театр молодежи).

13. Лучший детский спектакль – «Умка» (режиссер Вадим Перфилов, театр кукол).

14. «Открытие сезона» – актриса Евгения Серебрянская (новогоднее шоу «Хроники Тридесятого», театр молодежи).

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ