В Камчатку влюбляешься только раз. Но навсегда Уж насколько красиво наше Приморье, что лучше, казалось бы, и не найти. Но стоит только раз побывать на Камчатке, как сразу же влюбляешься и в этот суровый и феерически прекрасный край на северо-востоке России.

Авторам этой фотозарисовки неоднократно доводилось бывать на полуострове, где живут близкие и друзья, которые ни за какие коврижки не променяют свою малую родину. Коренные камчатцы (не путать с малой народностью – камчадалами) не станут рассказывать о здешних красотах и достопримечательностях. А сразу поведут или повезут на место – вот, смотри! Ведь лучше один раз увидеть…

И даже если у гостя нет возможности искупаться в горячих минеральных источниках Эссе и Паратунки, подняться на Шивелуч и Ключевскую сопку, побродить в поисках грибов и ягод по тундре в Палане и Караге, посетить Долину гейзеров, порыбачить в Аваче и Озерной, то и в самом Петропавловске-Камчатском можно насытиться впечатлениями на всю оставшуюся жизнь.

В Авачинской бухте сивучи и морские котики разве что с рук у людей не едят. Береговая батарея на сопке Никольской спасла город от нападения превосходившей по силам англо-французской эскадры в 1854 году и теперь является музеем под открытым небом. А на противоположной стороне акватории расположена база атомных подводных крейсеров-ракетоносцев, и она сейчас служит гарантом безопасности России. Сопки и потухшие вулканы вокруг города не теряют своих снежных шапок даже в августе. А в январе с ближайших склонов можно скатиться на лыжах, сноубордах и санках прямо к окнам и балконам второго этажа своих домов, поскольку первый этаж скрыт огромным сугробом. И в какую квартиру ни войди, тебя гостеприимно напоят горячим чаем и угостят бутербродом с красной икрой…

Фото Валерия КАЗАНЦЕВА

Автор: Николай КУТЕНКИХ