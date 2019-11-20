Леонид Якубович: «Не дождетесь!» «Ведущего передачи «Поле чудес» на Первом канале Леонида Якубовича прооперировали и поставили на сердце стимулятор», – приблизительно таким тестом в Интернете в течение нескольких дней пугали всех поклонников Леонида Аркадьевича.

– Не понимаю, откуда эти слухи берутся, у Леонида Аркадьевича все в полном порядке, – поясняет ситуацию его директор Табриз Шахиди. – Он недавно вернулся с отдыха, работает в привычном режиме, сейчас снимаются новые выпуски передачи «Поле чудес», и Леонид Аркадьевич постоянно на площадке.

Как выяснилось, Леонид Якубович, в то время как по Интернету расползается ужасающая информация, свободное от съемок время проводит на теннисном корте. Вот и верь после этого слухам…

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»