Помогите творить добро! Телеканал НТВ дал старт четвертой по счету предновогодней благотворительной акции – «Путешествие Деда Мороза с НТВ» (0+).

Телеведущие и журналисты во главе с официальным Всероссийским Дедом Морозом отправились в тур по городам России, чтобы подарить праздник и помочь людям, которые в этом нуждаются: воспитанникам школ-интернатов и детских домов, маленьким пациентам больниц, а также семьям, попавшим в трудное материальное положение. Благодаря помощи благотворительного фонда «Ты супер!» им везут хорошее настроение, подарки и дорогие медицинские приспособления. По словам Сергея Майорова, добрым волшебником может стать каждый из нас, и телеведущий благодарит всех, с чьей помощью покупается все необходимое, – и богатых спонсоров, и простых людей.

– Новогоднее путешествие только началось, и чудеса еще возможны! – подытожил журналист, призывая всех, кто может, присоединиться к этой доброй новогодней акции.

Автор: ИА «Столица»