Балерина хочет превзойти себя У Анастасии Волочковой до конца года запланировано несколько важных выступлений и концертов. В связи с этим именитая балерина решила достичь идеальной формы. Лишние килограммы у артистки никогда замечены не были, но тем не менее она решила сесть на диету. Хотя, впрочем, и раньше не скрывала, что у нее есть свои ограничения в еде.

– Несколько килограммов уже ушло, так что я – на верном пути, – откровенничает Анастасия. – Многие меня спрашивают, какой же у меня рацион. Открываю секрет. Утром я обычно ем полчашки овощного и очень острого супа, вечером – два вареных яйца всмятку или заменяю их салатными листьями. Также могу позволить себе утром кусочек отварной курицы без соли, которую я не употребляю вообще, так как она воду задерживает. В течение дня могу есть зелень. Есть еще хороший напиток для похудения: кипяток, имбирь, лимон и половина чайной ложки меда. Действует безотказно. Но при любой диете важна хоть минимальная физическая нагрузка: гимнастика, бассейн, танцы, фитнес или тот же балет.

Правда, большинство диетологов скорее всего такую диету не одобрят. Все же главное – это сбалансированный рацион, в котором есть место разнообразной еде с необходимым набором белков, витаминов и микроэлементов.

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»