Роман Курцын залечивает раны В Болгарии на курорте Святой Влас идут съемки новой фантастической комедии «Большущая охота».

В центре сюжета – молодой человек Юра Скворцов в исполнении Романа Курцына. Он приезжает на морской курорт, чтобы залечить душевные раны. Теплое море, жаркое солнце, жгучая красотка в полицейской форме и бутылка вина – это все, что нужно для счастья. Конечно, на любом курорте бывает мертвый сезон. Но только здесь, в Болгарии, он наступает в буквальном смысле. Здесь начинают пропадать сначала вещи, потом животные, а после и туристы. И герою Курцына теперь придется разбираться во всем происходящем.

В фильме также снимаются Ян Цапник, Кирилл Кяро, Анна Ардова, Вячеслав Манучаров и Анна Семенович.

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»