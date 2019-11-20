К Саше и Тане вернется Майкл На телеканале ТНТ – премьера нового сезона одного из самых популярных сериалов «САШАТАНЯ» (16+) с Валентиной Рубцовой и Андреем Гайдуляном в главных ролях.

За шесть лет в кино они столкнулись со всем, что случается в жизни среднестатистической российской семьи: съемное жилье, ипотека, рождение ребенка, детский сад, измены, скандалы и многое другое.

В новых сериях их ждут новые семейные приключения: ремонт детской комнаты, решения различных проблем их родственников и много чего еще.

Кроме того, в сериал возвращается еще один герой – друг семьи Майкл в исполнении Арарата Кещана. Напомним, что это один из немногих героев «Универа», кто регулярно появляется в эпизодах сериала «САШАТАНЯ».

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»