Прилучный допелся…
В Санкт-Петербурге начались съемки фильма «Рил Ток» режиссера Дмитрия Губарева.
По сюжету популярный рэпер приезжает на гастроли в город на Неве. Его обожают и ждут фанаты, он на пике славы. Но окружающие не подозревают, что артист находится в жестком творческом кризисе.
Неожиданно на музыканта совершается покушение. Только чудом ему удается избежать смерти, и теперь в качестве телохранителя у него девушка, которая будет пытаться разобраться, кому так не угодила звезда.
Главную роль доверили Павлу Прилучному. Также в фильме будут задействованы Александра Черкасова-Служитель, Кирилл Нагиев, Юлия Франц, Владимир Сычев и многие другие.
Фото ИА «Столица»
Автор: ИА «Столица»