Прилучный допелся… В Санкт-Петербурге начались съемки фильма «Рил Ток» режиссера Дмитрия Губарева.

По сюжету популярный рэпер приезжает на гастроли в город на Неве. Его обожают и ждут фанаты, он на пике славы. Но окружающие не подозревают, что артист находится в жестком творческом кризисе.

Неожиданно на музыканта совершается покушение. Только чудом ему удается избежать смерти, и теперь в качестве телохранителя у него девушка, которая будет пытаться разобраться, кому так не угодила звезда.

Главную роль доверили Павлу Прилучному. Также в фильме будут задействованы Александра Черкасова-Служитель, Кирилл Нагиев, Юлия Франц, Владимир Сычев и многие другие.

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»