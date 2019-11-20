Надежда и откровенность Звезда «Comedy Women» Надежда Ангарская решила не скрывать от поклонников свой развод с супругом – иорданским композитором Раедом Бани.

«Хочу с вами быть честной, открытой и, самое главное, настоящей, – призналась на своей странице в социальной сети артистка. – Мы пытались соответствовать ожиданиям родителей в детстве, в институте и даже в браке. Сейчас ко всему этому добавился Интернет, где все страшно красивые, но с проблемами, спрятанными за фильтрами и масками. Иной раз хочется обойтись без всего этого: ты вроде взрослый человек, а все равно пытаешься не быть, а казаться. Только кому это надо в первую очередь – тебе или другим? Мне – точно нет. Поняла я это давно. А говорить об этом вслух, открыто смогла только сейчас. Мне постоянно задают вопрос: «Надя, где ваш муж? У вас все хорошо с ним?» Отвечаю: «Да, у нас все хорошо. Мы в разводе».

Давать более конкретные пояснения по поводу развода Ангарская не стала. Напомним, что от этого брака у нее есть четырехлетний сын Давид, который большую часть времени проводит со своей мамой.

Фото ИА «Столица»

Автор: ИА «Столица»