Беспроигрышная формула Владимира Скибы Структуру почвы создаем собственными руками

Садоводству уж точно учиться никогда не поздно! В ноябре начались занятия в Школе садоводов, работа которой организуется по городским грантам Союзом садоводов Владивостока и управлением по поддержке социальных программ населения администрации города. Проводятся они в учебной аудитории медицинского университета, и дачники, приходя сюда, чувствуют себя настоящими студентами.

Бесценная подсказка

– Стараюсь не пропускать ни одного занятия, потому что на каждом узнаю для себя что-то новое, интересное и полезное, – поделилась владелица участка в 20 соток в одном из садоводческих товариществ в урочище Соловей-Ключ Ирина. Собеседница призналась, что считает большой удачей возможность посещать такую учебу бесплатно, да еще по выходным дням. – Дачи у нас раньше не было, купили ее только в этом году, поэтому чувствуем себя в дачном деле первоклассниками. Могу представить, сколько мы сразу наделали бы ошибок, если бы не лекция Владимира Скибы в Школе садоводов. Мне очень повезло, что именно он вел одно из первых занятий и рассказывал о самом главном для начинающих (таких, как мы) садоводов – как правильно создать почву для будущих посадок. Именно создать своими руками, сформировать ее структуру, повысить плодородие. Теперь я понимаю, почему многие, сделав первые посадки, разочаровываются настолько, что решают отказаться и от сада, и от огорода, и от газона. Какая может быть отдача от бедной, бесструктурной, кислой почвы? Да практически никакой. Вот и получается: урожай овощей – курам на смех, декоративные посадки – хилые и некрасивые, яблони и смородина ни в какую не хотят расти и плодоносить… Но все будет совершенно по-другому, если к посадке хвойных, цветочных, плодовых и даже привычных овощных культур серьезно подготовиться. Владимир Васильевич разложил по полочкам, как это сделать, за что ему большое спасибо!

Слагаемые урожая и… успеха

К советам Владимира Скибы прислушиваются не только новички, но и коллеги – ландшафтные дизайнеры, озеленители, даже сотрудники Ботанического сада, с которыми он давно сотрудничает как питомниковод, выращивающий устойчивый в наших непростых условиях ассортимент хвойных пород. И многие, взяв на вооружение его формулу заправки почвы, убедились в ее эффективности. Эти рекомендации одинаково подходят для закладки питомника, разбивки сада, посадки декоративных культур.

– Главное, чего в первую очередь надо добиться, – это создать благоприятную для растений, их корневой системы, структуру почвы, сделать ее пористой и воздухопроницаемой. Для этого при разработке нового участка обязательно использую сам и вам советую использовать отсев – побочный продукт производства асфальта. Он более крупный, чем песок, и служит хорошим скелетообразователем (можно так выразиться) почвы. Эффект превзойдет ваши ожидания, уверяю, – убедительно доказывал Владимир Васильевич слушателям. – Не забывайте также, что почвы наши преимущественно кислые, а для большинства культур (исключение составляют голубика, рододендроны и некоторые другие растения) это неприемлемо, необходимо сдвинуть показатели в сторону нейтральной и щелочной реакции. Судя по моему многолетнему опыту, самые лучшие результаты для снижения кислотности почвы дает внесение извести-мучки – дробленого известняка, который, кстати, еще и улучшает происходящие в почве процессы жизнедеятельности. Увеличивается количество микроорганизмов, удобрения лучше усваиваются, почва дополнительно разрыхляется, становится более пористой. У нас есть такие месторождения, которые реализуют эту необходимую добавку для почвы дачникам и садоводам.

Еще одно важное составляющее структурированной плодородной почвы – качественный торф. Его добавляем до 30 процентов. Сам по себе он неплодородный, но служит хорошим структурообразователем для почвы.

Итак, добавляем в почву до 30 процентов ее изначального объема качественного торфа, плюс 20 процентов отсева, плюс известь-мучку – и структура почвы, ее водо- и воздухопроницаемость обеспечены. Приготовленная таким образом почва не сбивается, не уплотняется, а долгие годы остается пористой. Такой заправки хватает на 10–15 лет.

Минеральные удобрения не использую, только сидераты.

Владимир Скиба признался:

– Я, как язычник, полюбил землю, потому что она наша кормилица. Когда мы к ней с заботой, она платит тем же.

P. S. Более подробно о технологии Владимира Скибы читайте в зимних номерах журнала «Сады и огороды Приморья».

Занятия в Школе садоводов проходят по субботам и воскресеньям по адресу: г. Владивосток, проспект Острякова, 9, медицинский университет, аудитория 14004. Следующее занятие состоится 23 ноября по теме «Розы: ассортимент, посадка, уход». Своим опытом поделится ландшафтный дизайнер и опытная дачница Ирина Герасименко. Начало в 10 часов.

Фото автора

Автор: Надежда БРАЖИНА