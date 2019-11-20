День подписчика и… связь с космосом Инопланетян привлекают вкусные помидоры?

Приглашаем наших читателей, почитателей и преданных друзей на День подписчика! Состоится он 23 ноября, в субботу, в почтовом отделении № 90 (прижелезнодорожный почтамт) и обещает немало сюрпризов и интересных встреч. Начало в 12 часов.

Есть особая интрига в том, когда открываешь свежий номер газеты или журнала и еще не знаешь, какие новости тебя ждут, какие секреты ты узнаешь и какие подсказки получишь. Тот, кто с молодости дружит с любимыми печатными изданиями, обрел в их лице друзей и советчиков, тот и в век Интернета не отказывается от них. Такой институт, как подписка на газеты и журналы, помогающий не пропускать ни одного номера, получать их из месяца в месяц с доставкой домой, продолжает быть востребованной во многих семьях.

День подписчика проводится почтовой службой совместно с редакциями газет и журналов. Активное участие в нем примет редакция журнала «Сады и огороды Приморья». Вы сможете узнать, на какие темы будет сделан акцент в следующем году, что нового появится в работе издания. И еще сюрприз. На встречу с читателями из Большого Камня приедет один из известных приморских овощеводов, поэт и писатель Сергей Прохоров.

Сергей Михайлович пишет прекрасные детские стихи, учит малышню стихосложению и ко всему в жизни относится философски. В том числе к дачным делам. Может быть, поэтому у него растут такие необыкновенные помидоры, арбузы, тыквы, кабачки? Во всяком случае, он не просто дает рекомендации, как получить богатые урожаи. Он пишет стихи-наставления и научно-философские трактаты. В журнале «Сады и огороды Приморья» вы уже могли прочитать его работы и познакомиться, к примеру, со строгими правилами Прохорова по выращиванию помидоров. Это одна из любимых огородных культур дачника, которой издавна отдано его сердце. В День подписчика вы сможете задать Сергею Михайловичу самые разнообразные вопросы о том, как получить вот такие (как на снимках) прекрасные томаты. А заодно обсудить с ним перспективу проведения в Большом Камне большого помидорного праздника. Требуются идеи и помощь читателей, чтобы такой праздник получился ярким и полезным для всех его участников!

Наверняка у вас есть вопросы к овощеводу и по выращиванию кабачков-спагетти, о чем тоже уже была публикация в журнале. Кроме того, вы можете расспросить нашего автора о его технологии получения знатных урожаев арбузов (об этом он только готовит публикацию в журнал).

А хотите побывать у Сергея Михайловича в гостях и познакомиться с его опытом не в теории, а на практике? Журнал «Сады и огороды Приморья», в практику работы которого вошла организация садоводческих туров, планирует летом организацию такой поездки. И вот тогда вы сможете не просто увидеть, но и оценить влияние на свое самочувствие того самого «космического корабля», который сконструирован собственными руками Сергея Прохорова и который прогремел на всю страну.

Хотите узнать еще что-нибудь интересное? Приходите на День подписчика, и мы вам это гарантируем!

Фото автора

Автор: Надежда БРАЖИНА