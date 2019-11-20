Кому на бал, а кому в сад… Каждому пенсионеру занятие по возможностям и желанию

В знаменитом фильме главная героиня рассуждала: «После сорока лет жизнь только начинается». Учитывая тот факт, что ВОЗ постепенно отодвигает рубеж старости все дальше, наверное, уже можно заявить, что жизнь только начинается с приходом пенсии…

А не станцевать ли нам?

Во Владивостоке живут очень активные пенсионеры. Самых активных, например, собрали в сообщество «серебряных волонтеров» (во Владивостоке возрастных добровольных помощников насчитывается порядка 150 человек). Они, например, были задействованы при переходе региона на цифровое телевидение – объясняли доступным для сверстников языком, как пользоваться телевидением нового формата. Женщины-волонтеры проводят мастер-классы в коррекционных интернатах, в детских домах, шефствуют над социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Парус надежды». Они работают в хосписах, участвуют в экологических акциях, а недавно приняли и даже заняли второе место в общероссийской военно-патриотической акции «Красная гвоздика». Волонтеры-пенсионеры собирали пожертвования, которые пойдут на медицинскую высокотехнологичную помощь участникам боевых действий.

В планах – акция «Старшим поколением одобрено». Волонтеры пройдут по общепитовским учреждениям, вокзалам и прочим общественным местам, чтобы проверить, насколько эти заведения удобны для возрастных клиентов, обратят внимание на комфорт, доступность, в том числе и ценовую.

В центре досуга для пенсионеров «Здорово живешь» (ул. Тухачевского, 48), открытом благодаря владивостокским активистам, для пожилых людей предлагают различные мастер-классы и обучающие семинары, литературные чтения, а также бесплатные юридические консультации, проводятся познавательные и спортивные мероприятия. Что-то уже внедрено, что-то только в планах – центр досуга только недавно начал свою работу, но уже пользуется популярностью. Да сюда можно просто прийти и пообщаться.

А еще бабушки и дедушки танцуют на осенних балах, повышают свою компьютерную и финансовую грамотность, ходят на экскурсии и активно занимаются спортом – гимнастикой цигун, скандинавской ходьбой и просто укрепляющей физкультурой. И не только летом на открытых площадках, а зимой в спортзалах, но и уже самостоятельно. Конечно, самые активные физкультурницы – это женщины. Но в последнее время их численное преимущество стали разбавлять и представители сильного пола – видимо, жены приобщают супругов к спортивному образу жизни…

А на еженедельных владивостокских «прогулках с врачом», участники которых преимущественно люди старшего возраста, специалисты-доктора рассказывают горожанам о том, как себя вести в различных кризисных для здоровья ситуациях. Кстати, чтобы быть в курсе того, где и какие мероприятия организуют для людей старшего возраста, читайте газету «Владивосток» или заходите на сайт городской администрации (vlc.ru).

Детский сад для тех, кому за семьдесят

К сожалению, со старостью приходит и немощь. Для людей, возраст которых перевалил уже на восьмой десяток, интересный проект «Забота о родителях» предложили находкинские активисты: в начале следующего года в городе начнет работать «Дом дневного пребывания для пожилых людей старше 70 лет». То есть это будет аналог детского сада, правда, посещать учреждение будут граждане 70+.

Условия пребывания практически аналогичные детсадовским: находиться они там будут предположительно с 9 утра до 19 вечера. Разумеется, кроме праздничных и выходных дней, чтобы, как говорят организаторы проекта – представители благотворительного фонда содействия социальной защите граждан «Забота», не было отрыва от семьи. «Воспитанники» будут обеспечены трехразовым питанием, а кроме того, для них будет разработана досуговая программа. Пребывание в «саду» для граждан полностью бесплатное.

По мнению организаторов, идея создания подобного учреждения востребована, поскольку в городе живет около 9 тысяч граждан старше 70 лет. А в единственном в Находке доме престарелых сейчас проживает 83 человека.

Проект рассчитан на семьи, где живут старики, за которыми требуется присмотр, в том числе страдающие деменцией, слабоумием, то есть тех, кого оставлять одних дома опасно.

– В подобных ситуациях люди стоят перед выбором: либо оставлять работу и следить за своими престарелыми родственниками, либо нанимать кого-то, – поясняет задачу проекта его руководитель Анжела Кильдяева. – У нас будут задействованы сестры милосердия, работающие на волонтерской основе. Будет привлекаться психолог, у которого разработаны специальные коррекционные программы, направленные на восстановление практических навыков, памяти и т.д.

В «саду» предусмотрена работа творческих мастерских, чтобы в течение дня можно было занять пожилых людей полезным и интересным делом, – в проекте есть и стол для рисования из песка, будут проводится мастер-классы по эбру (рисование по воде). Планируется проводить занятия по вокалу, тем более что и преподаватель уже есть, тоже волонтер. А также регулярные выезды для пожилых граждан (приблизительно раз в две недели) в пределах города – на озеро, речку или в парк. Возможно, выезды на природу будут сопровождаться какими-нибудь не слишком обременительными для уже немолодых граждан физическими упражнениями.

Поскольку посетители «Дома дневного пребывания…» – люди в возрасте, то предусмотрена и минимальная диагностика – измерение давления и сахара в крови. Запланирована для них и спальня. Речь, конечно, не идет об обязательном включении в режим дня сонного часа, но пожилые люди смогут при желании или необходимости прилечь и отдохнуть.

«Дом дневного пребывания…» появится благодаря выигранному благотворительным фондом «Забота» гранту.

– Идею «детского сада» для пожилых нам подсказали в краевом департаменте труда и социального развития, – рассказывает Анжела Кильдяева. – Проект рассчитан на календарный год, однако, мы уверены, он будет продолжать работать и после того, как закончатся грантовые деньги. Это уже третий грантовый проект нашего фонда. Два предыдущих – благотворительная столовая и тренажерный зал для детей-инвалидов – продолжают работать благодаря и активным жителям Находки, и организациям-меценатам. Кроме того, мы входим в реестр организаций, оказывающих социальные услуги, для которых предусмотрено государственное субсидирование.

Надо сказать, это не единственный уникальный проект для находкинских пенсионеров. Благотворительный фонд «Ника» приступает к реализации социального проекта «Школа помощников». Суть которого – обучение пожилых людей, желающих освоить специальности няни и сиделки. Получить новую специальность можно будет на двухмесячных курсах. Слушателям предложат теорию и практические занятия в детском доме и доме-интернате для престарелых и инвалидов. Обучение пенсионеров стало возможным также благодаря выигранному гранту.

Бабушки – нянюшки

Интересный опыт предлагает и столичная практика: Санкт-Петербург вслед за Москвой запустил социальный проект «Бабушка (дедушка) на час», который, с одной стороны, направлен на то, чтобы разгрузить молодых родителей (позволить сходить им в кино или в театр), а с другой – пенсионерам найти подработку. Пожилые женщины и мужчины смогут найти почасовую работу няни или сиделки. Авторы проекта считают, что их идея больше всего подойдет одиноким, но еще активным пенсионерам, любящим детей. Проект уже зарекомендовал себя в Москве и получил премию правительства, а после Санкт-Петербурга идею планируют реализовать и в других регионах.

Авторы проекта уточняют, что от нянь-пенсионеров потребуются справки о здоровье и отсутствии судимости, документы об образовании. Также необходимо пройти психологическую диагностику и обучение на курсах по уходу за детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Фото:

со страницы фонда «Забота» в facebook, с сайта vlc.ru

Автор: Лика ТКАЧЕНКО