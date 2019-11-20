Другой жизни не будет! Шествием и кровью отметили во Владивостоке Всемирный день памяти жертв ДТП

По данным Госавтоинспекции, дорожно-транспортный травматизм – одна из основных причин гибели молодых людей и несовершеннолетних в России и в Приморье в частности. Причем не только автомобилистов и пассажиров, но и пешеходов. Так, с начала года в крае зарегистрировано около 21 тысячи ДТП, в которых 259 человек погибли, в том числе 9 детей, более трех тысяч участников дорожного движения травмировано.

Во Владивостоке только за десять месяцев текущего года зарегистрировано 9888 дорожно-транспортных происшествий. Из них 877 – с пострадавшими, где 42 человека погибли, 1049 человек получили травмы различной степени тяжести.

Их уже похоронили

Статистика удручающая. За этими страшными цифрами – искалеченные судьбы, потери родных и близких людей, а также раненые, получившие серьезные травмы и оставшиеся инвалидами. Чья жизнь навсегда разделилась на две части – до и после трагедии. И уже бесполезно корить себя: «Если бы я вовремя затормозил, не несся как угорелый, не проскочил на красный свет, не принял на грудь перед тем, как сесть за руль, не поленился пристегнуться сам и пристегнуть ребенка в автокресле…» И таких роковых «если» наберется немало. Но жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь. К сожалению, об этом поздно вспоминают. При этом нередко гибнут и люди, строго соблюдающие нормы ДТП, становясь жертвами пофигистского отношения их сограждан к правилам и законам, регулирующим дорожное движение.

Привлечь внимание общества к автомобильным авариям на дорогах призван Всемирный день жертв ДТП. Инициаторы памятного дня во Владивостоке – сотрудники отдела пропаганды городской Госавтоинспекции. Инициативу поддержали члены Общественного совета при УМВД России по городу Владивостоку, курсанты филиала Дальневосточного юридического института МВД России, представители Приморского филиала Всероссийского общества автомобилистов, воспитанники Нахимовского училища и учащиеся старших классов Технического лицея.

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается в России с 2005 года, с той поры, как он был утвержден особой резолюцией ООН. Но шествие по главной улице Владивостока в честь этой даты организовано впервые. 15 ноября в 15.00 колонна примерно из 50 человек начала движение от Жариковского сквера в сторону центра города. Своим мрачным видом и транспарантами белого и желтого цветов с надписями, призывающими участников дорожного движения соблюдать правила и меры личной безопасности на дорогах, ответственно относиться к сохранности своей жизни и здоровья, процессия привлекала внимание пешеходов и автомобилистов.

В районе остановки «Дальзаводская» две пожилые женщины с хозяйственными сумками в руках при виде колонны перекрестились и поинтересовались у корреспондента «В»: «Кого хоронят?» Ответ их явно обескуражил: «Давно уже похоронили. Поминаем».

На протяжении всего маршрута вдоль улицы Светланской, главной автомагистрали Владивостока, водители замедляли движение, вчитываясь в слова на транспарантах. Чего, собственно, и добивались участники акции: их заметили, и, возможно, кто-то из автомобилистов задумается о своем поведении на дороге.

Адмирал подтвердит

Изначально шествие планировалось завершить на набережной Цесаревича. Но до финальной точки процессия не дошла, остановилась около памятника адмиралу Геннадию Невельскому, через дорогу от Успенской церкви. Перед участниками мероприятия выступил Юрий Оборин, полковник милиции в отставке, бывший начальник краевой Госавтоинспекции, ныне возглавляющий Приморский филиал Всероссийского общества автомобилистов. По его словам, одна из причин травматизма при ДТП – это нехватка средств, выделяемых на организацию дорожного движения.

– Прежде всего не надо забывать, что автомобиль – это источник повышенной опасности. К сожалению, сегодня пешеходы бегают перед машинами, машины передвигаются по тротуарам. Практика доказала, что если развести транспортные потоки, когда автомобили будут двигаться по дорогам, не пересекаясь с пешеходами и друг с другом, то дорожно-транспортных происшествий станет гораздо меньше. Пешеходов можно поднять на виадук или направить в подземный переход, а движение автомобилей разделить леерами, чтобы водители не неслись навстречу друг другу, лоб в лоб. К примеру, на узкой трассе Владивосток – Уссурийск еще пять лет назад каждый день совершались ДТП. Сейчас там установлены инженерные сооружения, которые исключили встречное движение, что резко уменьшило число аварий и, соответственно, количество жертв ДТП. Чтобы исключить дорожно-транспортные происшествия, недостаточно светофоров на перекрестках. Для этого надо вкладывать большие средства в организацию дорожного движения, я имею в виду дорожные знаки, разметку и, конечно, ремонт дорог. И тогда мы не будем проводить таких печальных митингов, как мы проводим сегодня, – резюмировал Юрий Владимирович.

После его спича участники акции почтили память жертв ДТП минутой молчания и, как символ траура, повязали на ограждение за памятником адмиралу Невельскому белые ленточки с надписью, напоминающей о печальной дате.

Поделиться кровью

В этот же день на Краевой станции переливания крови прошла донорская акция «Дорога жизни», на которую откликнулось 148 жителей Приморья. Среди дарящих кровь были доноры со стажем, их хорошо знает медперсонал станции, а также те, кто впервые решил стать участником акции. Особую активность проявили полицейские, курсанты МГУ имени Невельского и члены ДОСААФ. Не исключено, что своим благородным поступком эти люди подарили шанс на спасение тем, кто нуждается в срочной помощи. Возможно, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Всего в этот день было собрано более 50 литров крови.

Отметим, что на законодательном уровне продолжают проводиться эксперименты в области правил дорожного движения: вводятся новые законы и ограничения, о которых регулярно информируют СМИ. Но, судя по всему, эти меры либо недостаточные, либо людям плевать на закон, который они продолжают игнорировать. По единодушному мнению участников состоявшейся акции, такие даты, как день памяти жертв ДТП, крайне необходимы. Они должны показать людям, насколько это страшно и опасно – нарушать правила дорожного движения. Потому что другой жизни не будет.

Фото пресс-службы ГИБДД Владивостока

Автор: Сергей КОЖИН