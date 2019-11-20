Хоккей с мячом не уступал по популярности хоккею с шайбой Русский хоккей, или, как его на Западе именуют, бенди (так в английском языке называют изогнутую клюшку), на Дальнем Востоке знают, любят и играют в него не только в Хабаровске и Арсеньеве. Полвека назад Владивосток был одним из региональных центров популяризации хоккея с мячом.

Да и сейчас в нашем городе время от времени в него играют зимой в выходные дни на стадионе «Строитель». По понятным причинам молодежь этим не занимается, зато ветераны с удовольствием гоняют на льду оранжевый (иногда его называли плетеным) мячик. А, к примеру, владивостокский «Адмирал» прошлой зимой провел открытую тренировку и показательный матч на стадионе «Авангард». В ней «белые» обыграли «синих» со счетом 14:13.

В 60-е и 70-е годы русский хоккей во Владивостоке был одним из наиболее любимых видов спорта, не уступавший по популярности футболу и опережавший хоккей с шайбой. Сотни мальчишек с конца ноября до начала марта с упоением играли на свежем воздухе. В их числе был наш земляк Валерий Николайчук.

– В хоккей с мячом я играл с детства. Вместе с другими ребятами со всех окружных дворов гоняли на льду бухты Федорова. В самом начале 1960-х Владивостокский морской торговый порт стал заливать лед на поле возле своего общежития на улице Казанской, 1. Каждый вечер там собиралось под сотню человек. Занятия по хоккею с мячом проводил Анатолий Михайлович Дубина, председатель совета физкультуры докеров. Я тогда оканчивал среднюю школу № 6. Мне отец разрешил записаться в школьную секцию только при условии успешной успеваемости по всем предметам. Интерес к игре зашкаливал. И не только у спортсменов, но и у зрителей, которые в выходные дни толпами приходили поболеть за своих.

В далеком 1965 году я уже учился в Дальневосточном политехническом институте. Тренировался и играл в вузовской команде, выступавшей за спортивное общество «Буревестник». Тренировал нас Александр Александрович Писарский. Наша команда постоянно принимала участие в городских соревнованиях на призы родного спортобщества. Однажды мы на турнире заняли второе место и нас наградили значками «Буревестника». Тренировки прекратились, когда меня призвали в армию.

В 1971 году я вернулся и устроился на работу на Владивостокский судоремонтный завод. Там была своя команда по хоккею с мячом. Она выступала по линии спортобщества «Водник». На ежегодные турниры помимо нас свои команды выставляли торговый порт, мореходное училище, Славянский и Находкинский СРЗ. Несмотря на возраст, за свою команду продолжал играть Анатолий Дубина. Каждый матч был событием и оставлял массу впечатлений, – вспоминает Валерий Иванович.

Фото с сайта yarodom.livejournal.com

Автор: Николай КУТЕНКИХ