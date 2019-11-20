Безнал принимают, но остановки не объявляют Только за один день прошлой недели компаниям-перевозчикам были выписаны три штрафа за отсутствие в автобусах автоинформаторов.

Местом проведения внепланового рейда стали остановки «Железнодорожный вокзал» и «Маяк» – две важные транспортные артерии Владивостока. Через них сегодня проходят десятки автобусов различных маршрутов.

«Проверили около 50 автобусов, – рассказал начальник отдела организации транспортного обслуживания управления транспорта Андрей Мурзаков. – Это маршруты № 59, 60, 62, 81 и другие. В трех салонах не работают автоинформаторы, за это перевозчикам полагаются штрафные санкции. Но терминалы безналичной оплаты функционируют везде».

Такие результаты подтвердили и в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр», который является официальным оператором проекта по внедрению безналичной системы оплаты проезда во Владивостоке.

«По данным на утро 14 ноября, мы видим терминалы во всех автобусах, трамваях, троллейбусах и на фуникулере, – сообщила директор учреждения Татьяна Бердникова. – Встречаются единичные случаи неработающих аппаратов, но неполадки оперативно устраняем. Это подтверждает и анализ работы телефона горячей линии, которую мы создали специально для таких звонков. Если раньше наши специалисты фиксировали до ста сообщений в день, то сегодня это количество снизилось до двух-трех в сутки. Всех их в обязательном порядке отрабатываем».

Напомним, что номер телефона горячей линии 236-32-52. Звонки принимают ежедневно с 7.00 до 23.00.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»