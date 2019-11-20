Нет вечером автобуса? Перевозчика оштрафуют в 10-кратном размере В 21.00 – 15 автобусов, в 21.30 – всего три: таковы итоги вечернего рейда, который специалисты администрации Владивостока провели на прошлой неделе на площади Луговой. Всем перевозчикам города рекомендовано упорядочить работу автобусов на маршрутах, в противном случае новые договоры с ними подписаны не будут.

Как заявил начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов, отсутствие автобусов в вечернее время на линии – первый сигнал о том, как на автотранспортном предприятии налажена работа.

«А точнее, не налажена, – подчеркнул он. – Согласно договорам, которые подписаны с каждым из 14 перевозчиков города, последний автобус с маршрута должен уходить в парк в 23.00. Подчеркну: договоры подписаны добровольно и касаются всех маршрутов без исключения. Что мы видим на деле? На деле мы получаем многочисленные жалобы пассажиров, которые не могут вечером на автобусе вернуться домой из театра, забрать ребенка из спортивной секции, отправиться на работу в ночную смену. Люди вынуждены заказывать такси и даже идти пешком. Недобросовестным перевозчикам спешу сообщить, что в новых договорах, которые мы намерены составить и подписать в следующем году, штрафы за подобные нарушения поднимем в десять раз».

По данным Александра Иванова, с начала года штрафы за различные нарушения, выписанные компаниям-перевозчикам, уже составили более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Все деньги поступают в городской бюджет.

«Безусловно, у нас нет цели наказать автопредприятия, – сказал он. – Но мы за честные отношения, главное в которых – работа на пассажира».

Как сообщает пресс-служба мэрии, рейды по проверке работы автобусов проходят во Владивостоке несколько раз в неделю. Специалисты администрации проверяют санитарное состояние салонов, факты наличия автоинформаторов и терминалов безналичной оплаты, другие требования. За нарушения полагаются штрафы в размере от 5 до 8 тысяч рублей.

Справка «В»

Во Владивостоке действуют 93 автобусных маршрута. На них работают 14 автоперевозчиков – 13 коммерческих и один муниципальный. Ежедневно на дороги города выходит около 600 автобусов.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»