Приоритеты «Звезды» – профессиональные кадры и социальное благополучие 14 ноября губернатор края Олег Кожемяко совершил поездку в Большой Камень. Глава региона познакомился с процессом подготовки профессиональных кадров для судостроительного комплекса «Звезда» и проинспектировал работы по благоустройству придомовых территорий возле только что сданных работникам верфи жилых домов.

Кадры решают все

Олег Кожемяко посетил соревнования по сварочному производству в рамках регионального чемпионата WorldSkills Russia в Дальневосточном судостроительном колледже. Как рассказал директор образовательного учреждения Геннадий Левченко, выпускники колледжа востребованы на судостроительных предприятиях города.

И в первую очередь молодые газо-электросварщики отправляются работать на ССК «Звезда».

При выходе предприятия на проектную мощность к 2024 году количество сотрудников достигнет 7,5 тысячи. Уже сейчас численность трудового коллектива верфи достигла 3220 специалистов. При этом кадровый состав объединяет работников со всей России, хотя подавляющая часть из них (84%) приходится на приморцев, а доля жителей Большого Камня и Шкотовского района составляет почти половину всех работников (48%).

На «Звезде» имеются вакансии практически по всем направлениям и специальностям. Ведется опережающий набор сотрудников в уже работающие и вновь вводимые цеха, организован трехсменный режим работы верфи на главных сборочных площадках. К тому же параллельно продолжается строительство второй очереди верфи.

– Судостроение и судоремонт имеют важное значение не только для нашего края, но и для всей России, – рассказал корреспонденту «В» председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко. – В условиях развития экономики региона и активного обсуждения перспектив привлечения инвестиций эта отрасль экономики имеет стратегическое значение. Судостроение создает еще и мультипликативный эффект. Ведь появляются дополнительные рабочие места и новые предприятия в сопредельных секторах экономики – портовой и береговой инфраструктуре, сфере логистики, металлургии и так далее. Строительство морского торгового флота особенно важно для обеспечения интересов Дальнего Востока, поскольку его экономическое развитие тесно связано с морской транспортной составляющей. При этом, если мы хотим, чтобы здесь развивались судостроение и судоремонт, необходимо не только строить непосредственно инфраструктуру таких предприятий, но и решать многие другие задачи – заниматься отраслевыми научными центрами для разработки технологических инноваций, готовить специалистов на уровне вузов и среднеспециальных учебных заведений, создавать социальную инфраструктуру, возводить комфортное жилье и так далее. Именно этим активно занимается ССК «Звезда», давая пример другим ключевым отраслям экономики Дальнего Востока.

Где же набрать такое количество обученных специалистов? В первую очередь Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, куда входит и сама «Звезда», ведет масштабную работу по привлечению, обучению и переобучению квалифицированных кадров.

В Большом Камне в 2019 году на базе Дальневосточного судостроительного колледжа открыты новые направления подготовки таких специалистов, как сборщики корпусов металлических судов и электрогазосварщики. В прошлом году в колледже прошли профессиональную переподготовку по востребованным на ССК рабочим специальностям 100 человек, в этом году их количество возрастет до 200. В самом учебном заведении благодаря помощи «Роснефти» полностью модернизировали техническую базу и установили суперсовременные тренажеры, сделали ремонт аудиторий, лабораторий и других помещений.

Организовано сотрудничество еще с 12 колледжами, расположенными как в Приморье (Владивосток, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, Дальнегорск, Уссурийск, Артем и Арсеньев), так и за его пределами (Хабаровск и Грозный).

Привлекаются к работе выпускники дальневосточных политехнических вузов. Организованы подготовка студентов и их дальнейшее трудоустройство, проводятся дни предприятия и ярмарки вакансий. Студенты проходят практики на верфи, то есть там, где они в дальнейшем смогут применить свои полученные в вузовских стенах знания. Заключены договоры с рядом других ведущих инженерно-технических вузов России о целевой подготовке. Только в этом году желание трудоустроиться на ООО ССК «Звезда» выразили 56 выпускников из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Томска, Иркутска и других престижных университетов.

Впервые на Дальнем Востоке заработала корпоративная программа подготовки кадров школа – вуз – предприятие. Во Владивостоке и Большом Камне действуют четыре «Роснефть»-класса. В них старшеклассники углубленно изучают физику, химию и математику, которые являются базовыми для отрасли дисциплинами. Это позволяет подросткам со школьной скамьи определиться с выбором будущей профессии и целенаправленно поступать в конкретный институт.

В этом году при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке впервые в регионе открыта уникальная специальность «дефектоскопист». Их начали готовить в Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности.

Эта профессия не относится к категории массовых, но без них на строительстве или ремонте судов не обойтись.

– Заинтересованность в кадрах на эту позицию обозначили наши партнеры – работодатели различных отраслей экономики. В первую очередь судостроители Большого Камня, – рассказал заместитель генерального директора АНО «АРЧК ДВ» Гасан Гасанбалаев. – Эта специальность входит в перечень топ-50 наиболее перспективных и востребованных профессий среднего образования, по версии Минтруда России.

Без сомнения, многие ребята будут востребованы на «Звезде».

Помимо привлечения новых специалистов на «Звезде» с 2016 года активно ведется переподготовка кадров. За этот период 1036 работников прошли обязательное обучение, 121 повысил свою квалификацию, 146 прошли стажировку за границей на верфях Hyundai, Галац, DSME и Samsung в Румынии и Республике Корея.

Ведется работа по созданию собственного учебного центра верфи, предназначенного для обучения работников ССК с годовой загрузкой обучения более 3500 тысяч человек по 34 специальностям судостроения с применением ведущей мировой методики Wordskills.

Корабелы справляют новоселья!

В новых микрорайонах Большого Камня полным ходом строится и сдается под ключ новое жилье. В городе корабелов за последние месяцы появилось полтора десятка малышей.

Массовая сдача в Большом Камне нового жилья для сотрудников крупнейшего в стране судостроительного комплекса идет на улице Южной. В середине ноября новоселье справляли сразу в четырех новых жилых домах. В красивых четырех– и пятиэтажках 144 семьи корабелов стали обладателями комфортабельных и благоустроенных квартир. Кому-то это может показаться каплей в море. Но только не многотысячному коллективу ООО «ССК «Звезда». Ведь уже заселены два многоквартирных дома в Пятом микрорайоне Большого Камня.

– Иметь свой дом очень важно, – подчеркнул на торжественной церемонии вручения ключей новоселам генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко. – Когда возвращаешься с работы, хочется зайти в свою квартиру, где будет, надеюсь, скоро пахнуть вкусными пирожками и борщами, а вечерами семьи будут собираться за большим столом. Мы строим много жилья, это микрорайоны Парковый, Садовый, вторая очередь Шестого. Уверен, что строительство современного жилья внесет в городской округ Большой Камень красивую архитектуру и новую современную инфраструктуру с детскими и спортивными площадками, качественными дорогами и озеленением.

Тут надо отметить еще одну особенность. Новоселам передаются не просто ключи от пустынных и необустроенных квадратных метров, а готовое для проживания благоустроенное жилье. Людям не надо бегать в поисках ванны, раковины или кухонной мебели, хотя домашними цветами каждый будет заниматься самостоятельно. Внутри сделан качественный ремонт, вставлены пластиковые окна, имеются необходимые бытовые приборы, сантехника и мебель для комфортной жизни семей корабелов. Заасфальтированы окружающая территория и подъездные пути. Поблизости расположены детский сад и школа.

Жилье распределили между находящимися на производстве сотрудниками предприятия. Но не только. К примеру, новоселье не обойдет стороной специалистов медицинской подведомственной организации, которая следит за здоровьем корабелов. В подавляющем большинстве ключи получают многодетные семьи, переехавшие в Приморье из других мест.

Для новоселов «Звезда» уже запустила автобусное сообщение между современными пятиэтажками и верфью на берегу моря. Кстати, автобусами предприятия на работу возят также жителей Находки и поселка Дунай через Фокино, эта практика будет расширяться.

Первый дом для судостроителей наполнился жильцами еще в 2016 году. Через год добавился второй. Всего к 2023 году в городском округе планируется построить десятки домов на 5038 квартир в микрорайонах Шестой, Парковый, Садовый, Пятый, Нагорный, Зеленый и 750 квартир в Солнечном по линии краевых властей. Они не появятся кучей на одной территории, но компактно разместятся отдельными микрорайонами по всему Большому Камню. В возведении многоэтажек принимают участие подрядчики ССК «Звезда» и администрации Приморского края. Жилье предоставляется сотрудникам кластера в порядке очереди. То есть в целом собственными квартирами обзаведутся около 6 тысяч человек.

– Только социально ответственный бизнес уделяет повышенное внимание не только развитию своего производства, но и вопросам жилья, обустройства быта, наличию полноценного здравоохранения и образования для своих работников, – считает кандидат социологических наук доцент ДВФУ Оксана Лобода. – Судостроение и судоремонт в Приморском крае всегда имели важную отличительную особенность – наличие социальной составляющей. Поэтому на предприятиях отрасли всегда держались высококвалифицированные кадры. Корабелы, в свою очередь, несли существенную нагрузку в части обеспечения нужд населения – оказывали шефскую помощь объектам социальной инфраструктуры, школам, детсадам, пионерским и детским оздоровительным лагерям, больницам и домам престарелых. Сейчас трудно назвать предприятия, где бы еще уделялось столь пристальное внимание социальным гарантиям. А вот на ССК «Звезда» дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляют работникам во многих случаях. А еще занимаются развитием спортивных и культурных направлений. Конечно, на таком предприятии хочется работать.

Фото из архива «В»

Автор: Николай КУТЕНКИХ