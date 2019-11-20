С кем бы пошел в разведку полковник Кондратенко? Совет ветеранов Владивостока считает важным помогать не только членам своей организации, но и молодежи и городу

Полковник морской пехоты в отставке Сергей Кондратенко – тот редкий собеседник, с которым время пролетает незаметно. Поводов для интервью больше чем достаточно. Впереди череда патриотических конкурсов для молодежи, много общественной работы, важная подготовка к празднованию юбилея Великой Победы. О насущном и не только говорим сегодня с председателем Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

«Каждая семейная история – это одновременно история нашей страны. Об этом старшее поколение нужно спрашивать сегодня, иначе завтра уже может быть поздно»

«Ветеранские организации, которые работают с участниками войны, с нового года смогут рассчитывать на субсидии от города»

Патриотизм рождается в истории семьи

– Сергей Константинович, нашу встречу хочу начать с разговора о молодых. Вы много работаете с подростками, а потому точно знаете ответ на мой вопрос. Скажите, какая она сегодня – молодежь Владивостока? Будет кому в дальнейшем развивать и улучшать наш город?

– Уверен в этом. У нас очень талантливая молодежь, очень пытливая. Им многое интересно. Приведу только один пример. Мы в городском Совете ветеранов уже не первый год проводим конкурс, который называется «История моей семьи в истории России». Участвует в нем как раз молодежь: ребята изучают историю своей семьи, семейные альбомы, рассказывают о своих прадедах и прабабушках, которые сражались на полях Великой Отечественной войны, работали на заводах в военное время. И каждая такая семейная история – это одновременно история нашей страны. Об этом нужно спрашивать сегодня, потому что завтра уже может быть поздно. И как раз эта наша идея нашла самый активный отклик у молодежи. Год от года у нас все больше участников, которые приходят на конкурс не просто хорошо, а отлично подготовленными. Вот эти ребята – наше будущее. С ними, как говорится, можно идти в разведку, – улыбается полковник Кондратенко. – Но, чтобы наша молодежь была именно такой, надо работать, самим показывать пример подрастающему поколению.

– Ваш совет: как растить патриотов?

– Советы давать – дело пустое. Поделюсь своими мыслями. Патриотизм, о котором так много говорят в последнее время, на мой взгляд, заключается не в том, чтобы громко и часто повторять патриотические лозунги, а в стремлении узнать и сохранить историю своей собственной семьи. Пока школьник будет просто изучать события Курской битвы или историю сражений за Сталинград, но не будет знать, что в них участвовали его предки, все будет безотносительно, ничего не станет цеплять за живое. А вот как только какое-то событие касается лично нас, оно воспринимается иначе. Это уже не задание – выучить урок, а собственное желание – узнать, понять, сохранить…

Я сам когда-то так начинал по крупицам восстанавливать историю собственной семьи, постепенно приобщал к этой работе внука Ивана. И, знаете, он всегда мне помогал, ему всегда было это интересно. Так что личный пример, он самый действенный.

Руководство Владивостока слышит нас

– Вы председатель городского Совета ветеранов. С одной стороны, организация общественная, но совет городской, а значит, без взаимодействия с администрацией Владивостока ваша работа не обходится. Как строятся эти отношения? Вы чувствуете внимание власти к вашим повседневным вопросам?

– Очень конструктивно идет работа. Наша общественная организация одна из самых мощных и структурно организованных во Владивостоке. В состав городского Совета ветеранов входят 29 первичных организаций.

Я уже не раз встречался с главой Владивостока по самым разным вопросам. И хочу сказать, что почти всегда Олег Гуменюк поддерживает наши идеи. Вы знаете, что мы очень хотели, чтобы в районах города появились центры патриотического воспитания молодежи. На одной из таких встреч я озвучил эту идею. Руководитель города нас услышал. И такие центры у нас уже работают в четырех районах Владивостока: Первореченском, Первомайском, Фрунзенском и Советском. В перспективе охватим еще и Ленинский район.

Администрация города помогает нам в организации поездок делегации ветеранов к местам боевой славы. Этой осенью мы были в Китае, в Муданьцзяне и Дуннине, почтили память погибших героев и возложили к мемориалам наших солдат цветы. Это очень важное дело, но без помощи администрации города такие мероприятия были бы просто невозможны. Мне очень приятно, что руководитель Владивостока слышит нас и всегда помогает.

Я вам больше скажу: администрация города уже поддержала и еще одну нашу инициативу, которую мы обсуждали с Олегом Владимировичем во время встречи.

– Что за инициатива и какая обещана поддержка?

– Ветеранские организации, которые работают с участниками войны, с нового года смогут рассчитывать на субсидии. Это важно для больших общественных организаций. А в наших рядах сегодня порядка 200 тысяч человек. Администрация города предоставляет помещения для работы Совета ветеранов. Но все, что идет из бюджета, требует строгой отчетности, но вести счета и одновременно заниматься общественной работой просто невозможно. А бесплатно, как вы понимаете, никакой специалист у нас работать не будет. Вот как раз субсидии от города дадут возможность нанять для этой работы бухгалтера, который будет вести счета Совета ветеранов.

А музеи боевой славы, которые у нас созданы в районных центрах патриотического воспитания? Их тоже надо оснащать, дополнять, и на все это нужны деньги. Так что без поддержки властей города и наша общественная помощь была бы невелика. А ветеранам она очень нужна. Они – свидетели истории, которых с каждым годом, увы, становится все меньше.

Для отдыха горожанам нужны парки

– Сергей Константинович, вы часто бываете в других городах, вам есть с чем сравнивать наш Владивосток. Каким вы его видите сегодня?

– Быстро меняющимся. Это особенно заметно тем, кто, как и я, давно живет во Владивостоке. Я много хожу пешком и потому, конечно, обращаю внимание на дороги. В этом году их активно ремонтируют. Да, мы пережили дождливое лето, да, были неудобства, но за ремонт дорог надо было однажды взяться. Потому что если ничего не делать, то ничего и не будет. Мы когда дома что-то ремонтируем, тоже далеко не сразу оказываемся в комфортных условиях, правда? Но мы знаем, ради чего мы это затеяли. Так что я поддерживаю работу по благоустройству города, которую ведет администрация Владивостока. А по всем сложностям, которые были в работе в этом году, зная Олега Владимировича, могу сказать, что будут сделаны выводы и будет перестроена работа.

– Какие любимые места у вас во Владивостоке? Где вы отдыхаете душой и сердцем?

– Конечно, есть такие. Парк имени Сергея Лазо на Санаторной, например. Прийти сюда, погулять, подышать воздухом – ни с чем не сравнимое удовольствие. В центре так не отдохнешь, здесь мы больше работаем. Отдыхать надо, конечно, в парках. Их нам пока не хватает, но знаю, что такие планы у администрации города есть. Вот возьмутся за парк Минного городка – давно горожане этого ждали. О чем это говорит? О том, что в городе есть хозяин, который радеет за свое дело.

Зима – не время впадать в спячку

– Вы всегда в тонусе, всегда в строю. Как вы себя поддерживаете?

– Спортом занимаюсь. Раньше профессионально занимался, сейчас все больше для поддержания формы. В последнее время взял себе в привычку чаще ходить. Возвращаюсь с работы не на машине, а пешком. Рядом с моим домом есть спортивная площадка – выхожу позаниматься на тренажерах. Утром зарядку обязательно делаю, пресс качаю. А когда хочется полениться, – смеется мой собеседник, – то напоминаю себе, что движение – это жизнь.

Вот мы говорили про преображение Владивостока, так я бы хотел еще отметить программу по ремонту дворов. Вы посмотрите, сколько в этом году у нас появилось в районах площадок – и спортивных, и детских. Это же здорово, давно такого не было.

– За новостями Владивостока следите? Где читаете их – в газетах, в Интернете? Или смотрите по телевизору?

– Конечно, слежу за новостями, а как иначе? И читаю (одной из первых газету «Владивосток»), и смотрю. Без этого никак. Сейчас много разных источников информации – гораздо больше, чем свободного времени. Во всяком случае, у меня точно, иначе вся общественная работа остановится, – снова улыбается Сергей Константинович.

– Зима для Совета ветеранов – это активное время? Или, напротив, затишье в работе?

– Что вы! Покой нам только снится. Зимой мы как раз проводим конкурсы среди молодежи. Активно работаем по линии патриотического воспитания. А после у нас наступает год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как раз надо начинать подготовку. Так что зима у нас будет рабочей. И это тоже хорошо. Надо многое сделать для города и для наших ветеранов! Некогда впадать в спячку.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Евгений СИДОРОВ