Семеро смелых: рожденные в Приморье Им не было страшно, потому что некогда было бояться. Они спасали людей, тушили пожары и помогали полиции найти преступника

Во Владивостоке в краевом управлении Росгвардии наградили школьников – номинантов Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои»

Еще несколько дней назад виновников торжества – Ангелину Пясковскую, Алексея Евстратенко, Максима Мику, Егора Асмана, Андрея Глаголя, Алексея Хана и Анатолия Катаманова – знали только их родители и школьные друзья. Сегодня им посвящены сюжеты в ТВ-новостях, их фото на страницах газет и на информационных сайтах в Интернете. Сенатор Совета Федерации от Приморского края Светлана Горячева, присутствовавшая на торжественной церемонии награждения, назвала их золотым фондом России. С политиком невозможно не согласиться.

«А вы знаете, что ваш ребенок – герой?..»

В начале декабря прошлого года 7-летняя Ангелина Пясковская, жительница поселка Тихменево Лесозаводского городского округа, вытащила из ледяной воды Уссури двух приятелей.

Один из мальчишек решил проверить лед на прочность. Но река еще не встала, и пацан провалился в полынью. Друг кинулся на помощь и тоже оказался в воде. Ребята стали звать на помощь, но взрослых на берегу не было. И если бы не Ангелина, оказавшаяся поблизости, то трагедии не миновать. Девочка бросилась спасать мальчишек. Последние десять метров перед полыньей она преодолела на коленях, потом – ползком. Добравшись до опасного места, первоклассница сначала вытащила за шиворот одного мальчика, затем другого. При этом утопающие были на год старше и куда как тяжелее своего ангела-спасителя. А если учесть, что их одежда напиталась водой… Вот как эта малышка смогла их вытащить, до сих пор непонятно. Но, по словам первоклассницы, мальчики были совсем нетяжелые. Какие силы помогли ей справиться, можно только предполагать.

– В этот день мы с мужем были на работе. У нас еще две старшие дочери, и вечером одна из них рассказала, что Ангелина пришла домой с мокрыми коленками, – рассказывает «В» мама Ангелины Марина Витальевна. – Строго спрашиваю: «На речке была?» Нет, говорит, и молчит. Я ее отругала, потому что запретила ходить на речку. Это небезопасно. И все, она ничего больше не рассказала. И о происшествии я узнала случайно. Пришла к главе нашего сельского поселения по делам. А он меня спрашивает: «Вы знаете, что ваш ребенок – герой?» Я еще удивилась: с чего бы это? Председатель и говорит: «Ваша Ангелина спасла моего внука и еще одного мальчика. Она их двоих вытащила из воды. Наш парень с речки пришел домой без обуви».

О подвиге 7-летней Ангелины Пясковской узнали в оргкомитете IV Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», который проводится по инициативе Совета Федерации и Федеральной службы войск национальной гвардии с 2014 года. За пять лет 546 юных россиян были награждены за совершенные подвиги. В этом году – 216 детей. Двадцать из них, в том числе и наша Ангелина, были приглашены в Москву на чествование номинантов этого гражданско-патриотического проекта. В столице девочке из приморской глубинки заслуженную награду вручали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор Росгвардии Виктор Золотов.

На награждение Ангелина летала не с мамой, как было сообщено ранее, а с папой Антоном Игоревичем. В Москве отец и дочь Пясковские гостили три дня. Для ребят были организованы экскурсии по территории Кремля, в Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» с показом шоу с морскими животными, в отдельную дивизию оперативного назначения войск национальной гвардии, а также в Московское президентское кадетское училище имени Михаила Шолохова.

Главный город страны Ангелине понравился. Но, по ее словам, родной поселок лучше. Из Первопрестольной кроме награды она привезла брелок и чайную ложечку с изображением Спасской башни.

«Нам было не до страха»

Иная история у самоотверженного поступка 14-летнего Андрея Глаголя и 15-летнего Егора Асмана из Спасска-Дальнего. В марте этого года они боролись с палом, подбиравшимся к деревянному дому. А рядом стояли взрослые… и снимали происходящее на мобильные телефоны. Кто бы сомневался, «сенсационное» видео в Интернете обязательно соберет лайки. И никто из «зрителей» не помог подросткам, хотя их домам тоже угрожала опасность.

– Мы гуляли и уже возвращались домой, когда увидели горящую траву на поле. Огонь шел в сторону села и почти подобрался к крайнему одноэтажному деревянному дому. Уже темнело, и пламя было видно издалека. Еще немного, и дом бы загорелся. Соседи вышли и стали снимать пожар на мобильники. Мы позвонили в пожарную часть по номеру 112 и побежали в лес, наломали веток и стали ими тушить огонь. Когда пожарные приехали, мы уже почти все потушили, – рассказали корреспонденту «В» Андрей и Егор.

Командир пожарного расчета записал фамилии ребят и где они учатся. Через месяц представители местного отделения МЧС вручили 8-класснику Андрею Глаголю и 9-класснику Егору Асману грамоты и сладкие подарки за проявленную инициативу и отвагу при ликвидации пала. Для ребят это было неожиданностью, они уже и забыли о своем поступке.

– Когда приехали сотрудники МЧС, я болел и лежал дома. Тут приходит мама и говорит: «Собирайся, поехали в школу». Я тогда подумал: за что нас вместе вызывают? Может, что случилось? Оказалось, нас с Егором награждают, – смеется Андрей.

На вопрос «В», не было ли им страшно, когда хлестали пламя ветками, и не боялись ли, что дом не отключен от электричества, мало ли что могло произойти, подростки отвечают не сговариваясь:

– Совсем не страшно. Нам было не до страха. Мы уже не первый раз тушим траву на полях, поэтому знали, что надо делать.

У каждого подвига своя история

11-летний житель Яковлевского района Алексей Евстратенко тоже отличился на пожаре. В феврале этого года он заметил возгорание чужой бани. Немедленно сообщил по телефону в пожарную часть. Благодаря бдительности и неравнодушию школьника огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП, ликвидировали пожар и не допустили тяжких последствий возгорания. Поскольку рядом с пылающей баней находились другие деревянные постройки.

14-летний Максим Мику, житель Лазовского района, в мае этого года спас тонущего четырехлетнего мальчика. Испугавшись неожиданно выскочившей собаки, малыш упал в реку и едва не захлебнулся. К счастью, очевидцем происшествия стал 8-классник Максим Мику. Он, не раздумывая, прыгнул в холодную воду и вытащил ребенка на берег. За совершенный подвиг Максим награжден медалью российского Союза спасателей «За мужество в спасении».

В октябре 2018 года в дежурную часть отдела полиции № 12 МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение от жительницы села Озерного: из дома ее брата похитили телевизор. Через пять дней после происшествия 15-летние школьники Алексей Хан и Анатолий Катаманов, жители села Новосысоевка Яковлевского района, во время прогулки нашли спрятанную пропажу. Чтобы улика не исчезла, они сфотографировали телевизор и сообщили о находке сотрудникам полиции. Так, благодаря помощи ребят и оперативно-разыскным мероприятиям правоохранительных органов любитель чужого имущества был задержан.

Мы редко хвалим своих детей…

– Дети-герои – это будущее нашей страны. Это золотой фонд России, и мы, взрослые, должны ценить их и уметь говорить им спасибо. Кстати, большинство из них из глубинки, – говорит Светлана Горячева. – Мы часто ругаем наших детей за многое. Но, к сожалению, редко хвалим, даже когда они этого заслуживают. Сегодня, пожалуй, тот самый случай, когда мы их должны не просто хвалить, а трижды поклониться им в ноги. Они спасли жизнь других детей. За это мы должны их ценить и говорить им спасибо. В прошлом году мы чествовали мальчишку из города Фокино. От Совета Федерации ему подарили часы с золотыми вензелями. Представляете, горит квартира, мать не решается туда зайти, а в квартире где-то в дыму плачет маленький ребенок. И этот мальчишка чем-то обмотал лицо, пополз и вытащил из огня двухлетнего малыша. Разве это не подвиг? Если он не герой, то кто тогда герой? Мы пригласили его в Москву, когда его увидела – невысокого роста, щупленького, я даже заплакала.

На торжественной церемонии в краевом управлении Росгвардии семеро смелых школьников из Приморья получили почетные грамоты от российского Союза спасателей, грамоты и подарки от Совета Федерации. Кроме того, Ангелина Пясковская отмечена Почетной грамотой Законодательного собрания Приморского края и приглашением на новогоднюю елку в Кремль, администрация края оплачивает ей дорогу туда и обратно. Все ребята в начале декабря поедут отдыхать и учиться в лагерь «Океан».

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Автор: Сергей КОЖИН