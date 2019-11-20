Профессионализм психотерапевта из Владивостока отметили в Москве
На Международном научно-практическом конгрессе Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги «Достижения и перспективы российской психотерапии», прошедшем в Москве в первые дни ноября, психотерапевту из Владивостока Виталию Храмцову был вручен диплом в связи с 40-летним юбилеем его профессиональной деятельности.
Диплом подписали доктор медицинских наук, профессор и президент профессиональной психотерапевтической лиги РФ, заведующий кафедрой психотерапии академии Минздрава последипломного образования Виктор Макаров и председатель комитета по профессиональному признанию, вице-президент ОППЛ Ирина Чеглова.
Виталий Вениаминович Храмцов – действительный член профессиональной психотерапевтической лиги, клинический (медицинский) психолог-специалист, психотерапевт, гипнолог. Практикует экспресс-полимодальную психотерапию (психокоррекция) табачной, пищевой, алкогольной, игровой зависимости и нервно-психосоматических расстройств.
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Автор: Отдел новостей «В»