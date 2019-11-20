До конца года в автобусах можно платить меньше. Но не всем Администрация Владивостока совместно с платежной системой Mastercard проводит акцию в целях популяризации безналичных платежей в общественном транспорте, сообщает пресс-служба мэрии.

Для тех, кто имеет банковскую карту этой платежной системы любого банка, одна поездка в автобусе теперь стоит 25 рублей вместо 28 обычных. Акция будет действовать до 31 декабря.

Как сообщила директор МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Бердникова, администрация города продолжит работу в данном направлении. В планах – разработка линейки пересадочных сетевых тарифов, которые будут работать на базе единой транспортной карты и позволят совершать поездки со скидками.

Автор: Отдел новостей «В»