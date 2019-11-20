«Владивосток – Best in show» Спор России и Запада о том, кто же изобрел радио – Маркони или Попов, не утихает более 120 лет. Зато в эти выходные стало известно, кто делает лучшее радио.

С 15 по 17 ноября в конгрессно-выставочном центре ДВФУ на острове Русском в рамках фестиваля-2019 «Вместе медиа. Дальний Восток», на котором собрались журналисты и специалисты в области радиовещания со всего ДФО, всероссийская конкурсная комиссия определила победителей. Ими стали сразу две станции из Владивостока – «Лемма» и «Радио VBC», забрав весь пьедестал!

В номинации «Ток-шоу» 1-е место третий год подряд, подтвердив свое лидерство и профессионализм, заняло утреннее шоу радиостанции «Лемма» – «Лемманад». Диплом за 2-е место комиссия вручила «Шоу быстрого реагирования» – вечернему шоу «Лемма». Бронза же досталась молодому, но набирающему обороты шоу «Радио VBC» – «Сестренки-шоу».

В номинации «Тематическая программа» нашим также не было равных! Первое место занял авторский проект Дмитрия Шакина «Лучший город Земли», который, как и другие, не менее интересные проекты Дмитрия, мы можем ежедневно слышать на «Радио VBC».

Теперь нашим журналистам и радио-ведущим предстоит подтвердить свое звание на финальном, межрегиональном этапе конкурса в Москве. Пожелаем землякам удачи, сделав погромче 101,7 и 102,7 FM.

Кстати

Обе радиостанции – «Лемма» и «Радио VBC» – не только местные, старейшие во Владивостоке, имеющие 100% собственного вещания, но еще и входят в рекламно-информационный холдинг «Бизнес Кейс»

«Вместе медиа» – ежегодная серия региональных фестивалей для медиасообщества с финалом в Москве.

Включает образовательную программу и два конкурса – аудиопрограмм «Вместе медиа. Радио» и онлайн-материалов «Вместе медиа. Онлайн».

Автор: Александр РАДАШЕВСКИЙ