Субсидированных авиамаршрутов стало больше Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся расширения субсидированных маршрутов авиаперевозок на Дальний Восток с 2020 года, сообщило РИА «Новости».

Перечень субсидируемых направлений на Дальний Восток из разных регионов страны и, конечно же, с Дальнего Востока увеличен на 24 маршрута – до 176 с текущих 152. Кроме того, субсидии для авиаперевозчиков увеличатся в среднем на 30 процентов.

«Это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне», – объяснил Медведев на совещании с вице-премьерами, дополнив, что цена авиабилета составит 50 процентов от стоимости коммерческого тарифа за место в экономклассе.

Напомним, что в апреле этого года правительство РФ выделило 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток и в обратном направлении. Предполагалось, что это позволит перевезти на льготных условиях не менее 378,5 тысячи пассажиров.

Автор: Отдел новостей «В»