Игорь Пушкарев встретил свой день рождения строками из Высоцкого 17 ноября экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву исполнилось 45 лет. Это уже четвертый день рождения, который бывший мэр приморской столицы встречает в неволе. Накануне Игорь Пушкарев опубликовал тематический пост на своей официальной странице в соцсетях, в котором процитировал любимого советского барда.

«Пишу эти строки заранее, так как не знаю, где буду находиться в день своего 45-летия: возможно, буду в пути на новое место пребывания, а возможно, уже буду знать очередной адрес временного проживания. Перспективы такие. И мириться с этим сложно. Высоцкий спасает:

Четыре года рыскал в море наш корсар,

В боях и штормах не поблекло наше знамя,

Мы научились штопать паруса

И затыкать пробоины телами…

…На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз –

И видят нас от дыма злых и серых,

Но никогда им не увидеть нас

Прикованными к веслам на галерах!..

Отметим, что Игорь Пушкарев всегда говорил о своей любви и уважении к Владимиру Высоцкому и его творчеству. Так, 25 июля 2013 года в Театральном сквере Владивостока состоялось торжественное открытие музыкального памятника Владимиру Высоцкому.

«Памятника Высоцкому, как во Владивостоке, нет ни в одном городе России – он уникальный! Уникальность его не только в образе самого артиста, который так талантливо воплощен нашим скульптором, но и в том, что он музыкальный. Отныне здесь каждый день будут играть песни Высоцкого, и в любой день жители города могут присесть рядом с Владимиром Семеновичем, послушать его песни, отдохнуть, подумать. Ведь это еще и не просто памятник – он «живой и свой» для всех нас», – сказал тогда Игорь Пушкарев.

Напомним, что 1 июня 2016 года Игорь Пушкарев был арестован и доставлен в Москву в рамках уголовного дела по нарушению закона при закупках строительных материалов. Позднее он был обвинен в получении взятки от родного брата Андрея Пушкарева, ранее возглавлявшего холдинг «Востокцемент». Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор и назначил экс-мэру наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 500 миллионов рублей. Позже – в октябре 2019 года – Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию адвокатов Игоря Пушкарев, оставил приговор в силе.

От имени Совета почетных граждан Владивостока Игоря Пушкарева поздравляет с днем рождения председатель совета Светлана Морозова:

Уважаемый Игорь Сергеевич!

От имени Совета почетных граждан Владивостока и от себя лично хочу поздравить вас с 45-летием!

Мы помним и ценим ваше отношение к нам, почетным гражданам, в то время, когда вы были главой Владивостока. Мы благодарны вам за проявляемое уважение, за то, что вы всегда ценили наше мнение, прислушивались к нашим советам и помогали нам.

Вы встречаете этот день в сложных жизненных обстоятельствах, в испытаниях, которые требуют от вас мужества, стойкости, мобилизации всех сил, веры в справедливость.

Уверены, вы чувствуете ту поддержку, которую оказывают вам жители Владивостока, ваши родные, друзья.

Желаем вам крепкого здоровья и силы духа, они помогут вам преодолеть все испытания с честью.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»