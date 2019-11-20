Новый год на порог: «В» готовит для своих читателей мешок с подарками В прошлом номере толстушки, дорогие наши читатели, мы объявили целую серию предновогодних конкурсов. И, кстати, уже получили первые отклики – спасибо вам большое! Не теряйте времени, присоединяйтесь к нашим конкурсам!

Можете выбрать один, а можете участвовать во всех трех. В любом случае самых активных участников ждут приятные сюрпризы.

1. Создайте своими руками новогодние украшения – игрушки, гирлянды, снежинки, мишек или зайцев, да все, что захотите, и принесите к нам в редакцию. Мы украсим ими наш журналистский зал, чтобы все видели, какие у нас замечательные читатели.

2. Конкурс на лучший пирог, торт, пирожки или пирожные. Поищите в своих закромах лучшие рецепты и удивите и нас, и читателей газеты! Поделитесь с нами своими рецептами, присылайте их в редакцию.

А еще лучше – приходите к нам 19 декабря вместе со своим пирогом или тортом, мы устроим совместную дегустацию и за пирогами поговорим за жизнь.

Авторы самого вкусного пирога, торта и самого лучшего рецепта получат призы!

3. А как вы встречали Новый год лет 20, 30, 40… назад? Присылайте нам фотографии, чтобы и самим вспомнить, и молодым показать. А от таких приятных воспоминаний на душе всегда тепло и светло.

Присылайте нам свои письма по адресу: 690014, Владивосток, Народный проспект, 13, газета «Владивосток», конкурс «Новый год – на порог» или по электронной почте vlad-ivo@yandex.ru. А также приходите в гости, но перед этим лучше заранее позвонить в редакцию по тел. 2415-625. И помните: мы уже готовим мешок с подарками для вас.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Отдел новостей «В»