Как вам погодка, Бон и Пон? Популярные в Японии пожилые блогеры Бон и Пон стали гостями Владивостока. Их рассказы о приморской столице помогут раскрыть туристский потенциал столицы Приморья, да и всего края.

Как сообщила пресс-служба края, сейчас во Владивостоке находится большая группа журналистов и блогеров из Страны восходящего солнца, в том числе и эта более чем известная у наших соседей семейная пара.

Тсуеши и Томи СекиБон вместе вот уже почти 40 лет. Они ведут блог не только о стиле, но и об удовольствии от совместного времяпрепровождения, имеют более чем 800 тысяч подписчиков в Instagram. Семейная пара путешествует по миру и запомнилась своим подписчикам из-за оригинальных фотосессий – на всех снимках они позируют в парной одежде. Большое количество фотографий на их странице посвящено культурным мероприятиям и поездкам как за рубеж, так и внутри страны.

В Приморье Бон и Пон отдали должное культурной составляющей: посетили постановку и закулисье приморской Мариинки, храмы и церкви Владивостока, светские места – например, отведали краба в ресторане «Зума» и посетили океанариум. И, разумеется, сделанные в нашем городе фото, которые появятся на их страничке в Instagram, увидят десятки тысяч японцев. Показательно, что пожилую пару не смутила метель, разыгравшаяся в столице ДФО 18 ноября…

Что же касается японских журналистов, то они посмотрели не только Владивосток, но и Приморье: бухту Стеклянную, рекреационный комплекс «Штыковские пруды», этнопарк «Изумрудная долина», исторические места столицы Дальнего Востока, музеи, комплекс «Владивостокская крепость», Дальневосточный федеральный университет и другие известные места.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»