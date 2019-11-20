Приморские курсанты взяли курс на Индийский океан Учебно-боевой корабль Балтийского флота «Перекоп» с курсантами из Владивостока на борту завершил деловой заход в порт Янгон и взял курс на Бенгальский залив, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

За время визита захода в Мьянму (бывшая Бирма) экипаж и более сотни курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова посетили местные достопримечательности и отдохнули на берегу. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, на «Перекопе» пополнили корабельные запасы воды, продуктов и топлива. Следующим пунктом в маршруте значится порт Хамбантота на Шри-Ланке.

Как уже писал «В», учебный корабль вышел из Кронштадта и отправился в дальний поход 23 августа. На пути следования он заходил в главную базу Северного флота – город Североморск, порты Тикси и Певек. К началу октября корабль завершил переход по Северному морскому пути и добрался до Владивостока. Сейчас же он возвращается в родную базу Южным морским путем.

Автор: Николай КУТЕНКИХ