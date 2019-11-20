Дед Мороз провел парад Снегурочек Чтобы поздравить с днем рождения самого любимого дедушку, в минувшее воскресенье на центральной площади Владивостока собралось несколько сотен детей и взрослых. Еще бы! Дедушка-то общий – дальневосточный Дед Мороз!

Как сообщили организаторы акции, в России день рождения Деда Мороза отмечают с 2005 года, а конкретно дальневосточного – с 2018-го. По легенде он живет на острове Русском и отвечает за новогоднее настроение и подарки по всему Дальнему Востоку. И то верно – где же еще жить дальневосточному Деду Морозу, как не в пределах столицы ДФО?

В воскресенье на центральной площади Владивостока развернулась ярмарка народного творчества, крио-шоу, выступали детские творческие коллективы. Все ждали Деда Мороза – и он приехал! Слегка опоздав, правда, но ведь все, даже дети, знают, какие в городе пробки…

Дед Мороз водил хоровод, ему помогала Снегурочка. Правда, все желающие пообщаться с волшебным дедушкой так активно стремились стать к нему поближе, что на площади образовалась небольшая давка. Снегурочке пришлось не раз и не два просить собравшихся сделать пять шагов назад. Впрочем, и родители, и дети к подобной толчее отнеслись с пониманием…

Также в рамках праздника состоялось шествие Снегурочек, которых было не так много – примерно десяток. Вместе с Дедом Морозом они прошли по площади, пообщались с юными владивостокцами, а потом самый любимый дедушка всех детей фотографировался со всеми желающими, слушал просьбы, что дети хотят найти под елочкой, снова водил хоровод… Репетиция Нового года прошла удачно!

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»