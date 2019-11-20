Никакого трепета… Чем фотографа из Владивостока расстроили в Китае граждане Поднебесной

Для приморцев, которые хотя бы раз побывали в КНР, название фотовыставки Вячеслава Фурашова, открывшейся в музейно-выставочном центре ВГУЭС, будет вполне понятно. «Кони бегодут в роднике и страдают неудачей» (16) – ну всем же ясно, в какой стране сделал свои снимки Вячеслав. В Поднебесной, где же еще?..

Фурашов посвятил свой проект исследованию культурных ценностей современного Китая. В экспозицию включено 30 снимков, сделанных в октябре 2018 года во время поездки по священным горам Поднебесной. Тогда же и родилась у Вячеслава идея показать противостояние древнекитайской культурной традиции сначала с «культурной революцией», а затем и с современным рыночным подходом. Показать превращение мест с тысячелетней историей в «парки культуры и отдыха» с рейтингом по пятибалльной шкале и растущее отсюда прагматичное отношение к наследию веков.

«Здесь был Ван...»

– Я давно хотел добраться до священных гор даоса, – признается Вячеслав. – Эти места многократно описаны в древней поэзии восточной страны, вдохновляют они литераторов и сегодня. Своей цели я почти добился. Посетил две священные горы – Хуашань и Хэншань. И одну, не входящую в пятерку мест силы даоса, – Миньшань. Но это тоже совершенно особенное место, воспетое в национальных легендах. Ехал я с трепетом, как к местам силы. И уже в поездке столкнулся с невероятным прагматизмом, с полным отсутствием этого самого трепета у китайцев. Для них эти места превратились в туристические точки, на которых нужно побывать, чтобы поставить точку на карте страны: вот и тут я был. Наверное, не для всех, но для большинства. Сюда едут не паломники, а именно туристы…

Вообще, свое культурное и духовное значение эти места утратили гораздо раньше – во времена «культурной революции». А сегодня ситуация зашла еще дальше.

Когда в конце прошлого века Китай начал свой экономический рывок и народ стал резко богатеть, одной из отраслей, которая резко пошла в гору, оказалась туристическая. Причем все началось с внутреннего туризма. Китайцы поехали по своей стране. Не за духовным. За расслабоном, как сказали бы некоторые…

Вот смотрите: фото «Китайская мечта». Гора Хэншань, ее северная вершина. И вот вам толпы китайцев, которые сидят на вершине, селфятся, едят, смотрят что-то в смартфонах… А меж тем с вершины открывается такой изумительный вид. Да на него можно часами любоваться! Но, увы, китайцы в большинстве своем приезжают сюда только за селфи. Про духовную составляющую они, похоже, забыли.

А вот Миньшань. Фото не зря названо «Разрушь старое, построй новое» (все снимки на выставке названы лозунгами времен «культурной революции» или современного Китая). Храмовый комплекс (дворец и монастырь) во времена «культурной революции» были снесены дочиста – они стояли в окружении рабочих поселков. А то, что вы видите на фото, новодел. В 90-х годах угольный и сталелитейный магнат, уроженец этих мест, решил восстановить то, что было. Но сделано там все очень… по-китайски. Не просто новодел, а зачастую явная халтура. Но знаете что? Несмотря на ужасные скульптуры, на пластик и прочее, ты чувствуешь, что это было намоленное место, место истинной силы. Если отвлечешься от толп туристов и сумеешь хоть на минуту остаться один.

Кстати, такая же сильная энергетика чувствуется и у горы Хуашань. Там понимаешь, что никакие толпы туристов, привозимых автобусами, не вытопчут эту энергетику. Стоит этой орде схлынуть, наступить тишине – и ты понимаешь, почему это место было местом силы даоса… А красные ленточки, которыми обвязаны все перила на горе, кстати, очень ярко символизируют запросы и желания среднего китайца: там просят об успешной карьере, о финансовом благополучии – словом, о материальном…

– Я уверен, что по всем этим местам, конечно же, ездят и настоящие паломники. Сегодня в Китае очень много кружков, обществ, в которых изучают традиции и наследие, пытаются осмыслить их в мире глобализации, найти им место в новой жизни. Но для большинства это поездка выходного дня – по путевке от профсоюза. Съездили, отметились. Все туристические объекты в Китае имеют свой рейтинг, и для многих важно побывать как можно в большем количестве мест с четырьмя или пятью звездами. Престижно! И на туризме здесь активно зарабатывают. Вон, посмотрите: для тех, кто боится пройти по «тропе смерти», у подножия горы стоит будочка, где можно сделать фото на пустом фоне, а потом твое изображение не отходя от кассы примонтируют к фото тропы. Тени нет, выглядит неестественно? Брось, кто на такие вещи обращает внимание. Главное – стоит метка, что это сделано на горе…

Или вот снимок – терракотовая армия (8099 статуй китайских воинов, выполненных в человеческий рост, и их лошадей, захороненных у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане. – Прим. авт.). Это хоть и буквально заполненное туристами место, но его стоит посетить. И обратить внимание, что творят с ним китайцы… За небольшую плату с вашего лица снимают 3D-копию, накладывают на снимок терракотового воина, вставляют в рамочку – и пожалуйста…

Отцы и дети. Вариант китайский

– Нет ничего святого?

– Да и не было, можно сказать. Китай много пережил с середины прошлого века, и это очень заметно по конфликту поколений. Поколение, которому сейчас 55–60, те, кому во время «культурной революции» было 10–15 лет, сегодня намного более простое, скажем так, приземленное по сравнению с молодыми. С другой стороны, они намного больше китайцы, чем та же молодежь, которая очень мало думает о традициях. И между ними сильнейший разрыв. Им не о чем говорить – буквально…

Современное поколение топчет свои традиции и культуру так же, как поколение хунвейбинов. Только те делали это из идейных соображений, а нынешние – поклоняясь золотому тельцу. Трудно сказать, что страшнее.

В городке Иняо, одной из четырех культурных столиц Китая, я провел всего один день. Но там как раз проходил фотофорум, посвященный теме отношений между молодым и старым поколениями китайцев. Между ними огромный разрыв. Молодежь, выросшая в момент экономического рывка, осознающая себя как жители страны со второй экономикой в мире, не имеет фактически ничего общего с родителями и тем более с бабушками и дедушками. Для молодых все эти традиции, религия – пустое место. И эту проблему – пропасть между отцами и детьми – в Китае признают даже на правительственном уровне. Поэтому существуют программы, направленные на вовлечение пенсионеров в общественную жизнь, на то, чтобы они больше ориентировались в современном мире.

Я и хотел показать выставкой, как современный рынок, глобализация выхолащивают те ценности, которыми жили целые поколения, которые хранились тысячелетиями. Я не могу сказать, что они полностью будут вытоптаны, исчезнут под натиском поп-культуры, но вижу, как мы все, и не только китайцы, прилагаем к этому усилия.

– Название выставки, как я поняла, вы взяли из буклета, для которого китайские умельцы перевели на русский древнюю легенду о властелине Миньшаня, увидевшего во сне мчащихся по воде лошадей. Потому и кони бегодут…

– Да. Так что название выставки не удивит никого, кто ездит в Китай и встречается с их отношением к переводу на русский язык… Вывески, названия блюд в меню, рекламные буклеты – этот «китайский русский» так знаком… Кстати, во многих из тех мест, где я бывал, явно ждут наших туристов – во всяком случае, там много надписей на русском.

– Вы отправились в поездку, желая глубже узнать Китай. Вам это удалось?

– Безусловно. Я понял, что в Китае до сих пор есть места, где белый человек в диковинку, что не все китайцы готовы продавать свои места силы в розницу и оптом, что во многих школах для детей организуют экскурсии в такие места именно с познавательной и дидактической целью, рассказывая о наследии и культуре. Не всем это интересно, и это видно. Но многим детям явно нравится!

А главное, что я четко уяснил, – в таких местах нужно оставаться с природой и достопримечательностями наедине. Это очень сложно. Нужно приходить либо рано утром, либо ждать, когда наступит вечер, потому что китайцы очень дисциплинированны в этом смысле: в 11 все приезжают, в 17 – все уехали. Но когда ты остаешься там один… Это невероятно.

– Вы отбирали снимки под идею выставки?

– Да. У меня очень редко такое бывает, но я делал выставку именно под идею: хотелось четко выразить свою мысль, то, что я понял и увидел. Из 5000 кадров вы видите 22. Я считаю, что это именно те, которые были нужны.

– В чем же ваш главный посыл?

– Контраст между красотами природы и истории Поднебесной и тем, что эти красоты оттеняют, с реальностью, с тем, что с этой красотой делает современный прагматичный и рыночный Китай.

От редакции. А найдите, как говорится, пять отличий китайских туристов, о которых говорит Вячеслав Фурашов, от наших, российских? Не кажется ли вам, что мы похожи?..

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ