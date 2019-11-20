Пидан раздора Из-за чего местные жители ополчились против получателей ДВ-гектара

Три года назад, в июне 2016 года, в Приморье стартовала федеральная программа «Дальневосточный гектар». Согласно последним данным, с начала ее реализации в крае оформлено без малого 15 тысяч земельных участков, из них больше тысячи – с начала текущего года. Наиболее востребованными у новоявленных аграриев стали Надеждинский, Шкотовский и Хасанский районы.

В Шкотовском муниципальном районе обладатели дальневосточных гектаров супруги Наталья и Борис Бугаец вместе с подвижниками (а это еще 15 семей) создают экопарк «Лесная школа Вероника». Проект реализуется на площади в 20 га по соседству с деревней Лукьяновкой.

Будет тис, будет и роща

В перспективе в границах этого участка под кронами деревьев будет образовано поселение Лесное на 50 дворов. Данное развитие территорий Приморья – часть масштабного проекта «На край земли!», в рамках которого подобные деревни должны появиться в нескольких районах края. Кстати, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев еще в 2017 году признавал невыгодным одиночное получение бесплатных гектаров. По его мнению, наиболее экономически оправданно оформление земли коллективом от 20 человек.

До сдачи в эксплуатацию «Лесной школы Вероника» осталось меньше года, контуры будущего тематического парка уже прорисовываются. Собран из кругляка терем в два этажа, в котором живут инициаторы экологического проекта Наталья и Борис вместе с двумя детьми. Под крышу подведено трехэтажное здание гостиницы на 25 мест, здесь же будет офис «Лесной школы Вероника», библиотека, конференц-зал с большим монитором.

Уже построены две бани (куда же без них?), подготовлено место и завезены бетонные кольца для септика, в лесу пестрыми лентами распланирована территория по зонам, где будут находиться разные объекты поселения Лесного.

Все материалы для строительства, включая бревна и доски, привозные. Здешний лес, более похожий на заброшенный парк, не пригоден для домостроения. Разве что в печку. Делового леса здесь нет, раньше был кедровник. Все, что можно было использовать в строительных целях, выпилили и вывезли отсюда еще 30–50 лет назад. Как сказал бы в данной ситуации герой известной комедии Гайдая: «Все было украдено до нас!» Тому свидетельство – следы былой «хозяйственной» деятельности: бесчисленные пни, покрытые мхом, заросшие лесовозные дороги среди деревьев и кучи сухих сучьев и веток, оставшихся после лесорубов. Встречаются спиленные и брошенные стволы. По какой-то причине их не вывезли. Лес валили в промышленном масштабе, не думая о будущем и об экологии.

В Лукьяновке еще живы старожилы, которые помнят, как здесь заготавливали дрова. Сегодня хвойных деревьев мало, и то сплошь ярко-зеленый молодняк. В основном растут береза, липа, клен, ясень, осина. Но, как уверила Наталья Александровна, через несколько лет картина будет иная: в будущем здесь появится тисовая роща. Два года назад Бугаец высадили пихту, ель и тис – больше десятка саженцев. Под пологом леса деревца прижились, хотя тис здесь раньше не рос.

Внутренний туризм в приоритете

К «Лесной школе Вероника» уже подведено электричество. Столбы установил Шкотовский филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (причем из бюджета района на эти работы не было затрачено ни копейки. – Прим. авт.). Этого счастья семья Бугаец ждала год. Но с подъездной дорогой к своим участкам получателям ДВ-гектара не повезло. Третий год они просят главу Шкотовского района Виктора Михайлова превратить непролазную грязь вперемешку с камнями в селе Лукьяновка хотя бы в подобие грунтовки. Здесь уже не до асфальта. И третий год получают письменные уверения, что работы начнутся со дня на день.

Правда, прошлой зимой в село приехали рабочие, вывалили в черную жижу груду камней, разровняли и уехали. По словам дорожников, их затраты составили 1 млн 400 тыс. рублей. Сумма внушительная, но эффекта от этой работы никакого. Дороги как не было, так и нет.

Кстати, свой дом основатели поселения Лесного завозили на участок по бревнышку. Изначально это была баня из крепкого бруса, которую разобрали перед транспортировкой, затем на новом месте собрали и пристроили кухню. Потому что получить разрешение на заготовку деловой древесины для собственных нужд обладатели ДВ-гектара не могут. На их запросы ответ один: все лимиты исчерпаны. И это в регионе, богатом лесом!

Между тем согласно Федеральному закону «О дальневосточном гектаре» для освоения полученных земельных участков и реализации своих проектов гражданам гарантирована государственная поддержка. Например, субсидии, стимулирующие различные виды деятельности, гранты на поддержку малых форм хозяйствования, льготные кредиты и квота на заготовку 200 кубов древесины для индивидуального жилого строительства. В Приморском крае получателям гектаров доступны 24 меры поддержки. К сожалению, многие пока только на бумаге.

– Мы хотим организовать здесь парк, чтобы люди сюда приезжали, гуляли, отдыхали. Деревья будут промаркированы, установим лавочки, беседки. Будем проводить экскурсии, рассказывать, где что растет. Организуем экскурсионную пасеку на 25 ульев как минимум и будем привязывать цветение растений к сбору медоносов. Будем проводить с туристами исследования жизни пчел и мастер-классы по работе на пасеке. Есть идея обустроить ботанический сад на всей территории «Лесной школы Вероника» из краснокнижных, реликтовых редких и декоративных видов флоры Приморского края, – уверенно говорит Наталья Бугаец.

И нет сомнения, что этот проект тоже будет воплощен, как и остальные проекты новых аграриев.

В июне нынешний руководитель департамента земельных и имущественных отношений Ирина Дмитриенко вместе с заместителем главы Шкотовского района посетили строительство «Лесной школы Вероника». Ирину Владимировну впечатлило создание тематического парка, а также комплексное освоение территории с перспективой организации внутреннего и въездного туризма. Сегодня это одно из приоритетных направлений государственной политики.

И районный чиновник, по словам Натальи Александровны, клятвенно пообещал, что в этом году дорогу сделают. На календаре середина ноября, но его обещание до сих пор висит в морозном воздухе.

Ни себе, ни людям

Идеи основателей «Лесной школы Вероника» реализуемые, задумки перспективные. И все бы шло согласно планам, если бы жители Лукьяновки и Анисимовки не выступили против получателей ДВ-гектара. Причем не всем миром, а некой инициативной группой, в составе которой несколько жителей Владивостока – владельцев домов и земельных участков в этих селах. Вместе с главой Новонежинского сельского поселения Ильей Зызиным они ратовали за сохранение экологии горы Ливадийской (до 1972 года – Пидан) и ее окрестностей, где якобы безбожно валят лес «гектаристы» (так местные прозвали семью Бугаец и их сподвижников).

Поначалу негатив инициативной группы был направлен только против основателей «Лесной школы Вероника». Они даже попытались поменять зону назначения земельного участка «Р2», которую получила семья Бугаец по госпрограмме и на которой можно строить, на зону «Р4», на которой ничего нельзя устанавливать, кроме беседок и лавочек. Но получателей ДВ-гектара поддержал вице-губернатор Константин Богданенко, и нападки были отбиты. После чего «протестанты» переключились на семьи, присоединившиеся к проекту «Лесная школа Вероники». И пока новоявленные землевладельцы выбирали место для компактного проживания, пока уточнялись границы населенного пункта и оформляли документы, их противники через публичные слушания установили запретную зону «Р4» на участке площадью в 32 га, который выбрали переселенцы. Хотя до их появления на этой территории вообще не было никаких ограничений градостроительного регламента. Потому что она никого не интересовала.

В результате 25 семей на законном основании получили свои бесплатные гектары еще дальше от Пидана, чем «Лесная школа Вероники». Но на них нельзя ни жить, ни строить. Можно лишь организовать парк для прогулок. Земля с таким ограничением никому не нужна, зато инициативная группа записала эту победу себе в актив. Далее вместо того, чтобы заняться реальной проблемой замусоривания туристами горы Пидан и соседствующих лесов, «экологи» забросали обличительными письмами СМИ, властные и правоохранительные структуры, вплоть до президента РФ. В своих посланиях они обвиняют «чужаков-гектаристов» в хищническом уничтожении девственной тайги у подножия Пидана с целью создания поселения «параллельно существующей деревне Лукьяновка».

Кстати, в Анисимовке есть горнолыжный спуск «Грибановка». Когда ее хозяин только начинал строительство горнолыжки и валил лес, местное население его также встретило в штыки. Также были письма в природоохранную прокуратуру, были гневные статьи в прессе. Сейчас эта горнолыжка работает, кормит село и местные против нее ничего не имеют.

Не турбаза, а образовательный центр

– Местных понять можно, – говорит Наталья Бугаец. – Люди уже брали здесь землю под различные проекты, но в силу различных обстоятельств не смогли их реализовать и уехали. Здесь есть горнолыжный спуск, под него вырубили большой участок леса на склоне. Не на Пидане. Горнолыжку не запустили, но хозяину не хватило ресурсов на инфраструктуру. Людям негде было отдохнуть и согреться после спуска, и проект заглох. Сейчас горнолыжку продают за какие-то сумасшедшие деньги. Местные жители тогда тоже возмущались, но остались при своих интересах. Еще в самом начале, когда мы только взяли землю, нам говорили, что мы не приедем сюда жить. Мы приехали, мы здесь живем, дети ходят в школу. Теперь местные говорят, что мы вырубим лес и тоже уедем и что, кроме нас, сюда никто не приедет. Но мы не собираемся уезжать, хотя у нас в Артеме есть квартира. После нас получили землю еще восемь семей, и они уже готовы к переезду. Наши оппоненты строят предположения исходя из своего предыдущего опыта.

– В 2017 году мы взяли восемь гектаров в районе Лукьяновки, чтобы с друзьями реализовывать свои идеи, которых накопилось очень много. Но для этого нужна была земля, – говорит системный администратор Андрей Палагутин, один из тех, кто поддержал проект «Лесной школы Вероника». – Я живу во Владивостоке, но всегда хотел жить поближе к лесу, к природе. Так получилось, что наши замыслы совпали с появлением программы «Дальневосточный гектар». Трудно сказать, как бы развернулась ситуация, если бы я не попал под сокращение. И вот теперь я в деревне, а жена с двумя детьми пока в городе. Не зря говорят, что в жизни все не так просто. Работа в городе есть, но я хочу развиваться здесь. В своей профессии я вырос до определенных высот, и мне стало неинтересно.

По словам Андрея, его соратники тоже жители Владивостока, только одна семья из Находки. Все люди с профессиями и жизненным опытом, в «Лесной школе Вероника» они могли бы применить свои навыки на практике, в том числе с пользой для местного населения. Например, Наталья Бугаец по специальности врач-кардиолог-реаниматолог. На территории поселения Лесного будет свой медпункт, где она сможет оказывать первую медицинскую помощь сельским жителям.

– Наша «Лесная школа Вероника» не просто туристическая база, а образовательный центр для туристов, для детей и взрослых, которые отправляются в пешие походы. В данном случае по дороге на Пидан. Например, мало кто знает, что на наших сопках растет реликтовый хвойный кустарник микробиота. Это эндемик мирового значения, он немножко похож на тую и на молодой тис. Нигде в мире его больше нет. А люди туда идут и наверняка не понимают его ценность. И когда человек разводит костер, он должен осознавать, что кидает в огонь. В Приморье есть растения, которые здесь росли, когда еще ходили динозавры. И эту информацию можно преподнести не как ботаническую экскурсию, мы хотим показать увлекательную сторону природы, – увлеченно говорит Наталья Бугаец.

Тритоны будут жить

Между тем дезинформация о «нехороших» делах «гектаристов» давно гуляет среди местного населения и будоражит умы. Это выяснилось на встрече получателей ДВ-гектара с жителями Новонежинского поселения, состоявшейся в июле этого года в Лукьяновке. На мероприятии присутствовали глава Шкотовского муниципального района Виктор Михайлов, его заместитель Наталья Зубова, начальник отдела департамента земельных и имущественных отношений Ольга Сухоставская, глава Новонежинского сельского поселения Илья Зызин.

Во время разговора «за жизнь» сельчане, напитанные страшилками о «гектаристах», признались, что не знают истинного местоположения новоявленных соседей. Граждане были удивлены, что в реальности «чужаки» получили законные участки не у подножия священной горы, как заявляли лидеры инициативной группы, а по соседству с Лукьяновкой, почти за 15 км от начала подъема на Пидан. Где, собственно, и начинается настоящая «девственная» тайга, правда, донельзя замусоренная, изрезанная туристическими тропами и колеями от колес внедорожников.

Открытием для местных стали и благие намерения организаторов «Лесной школы». Оказалось, что переселенцы не покушаются ни на Пидан, ни на весь Ливадийский хребет, ни на окружающий лес. И краснокнижный безлегочный тритон, обитатель здешних водоемов, их тоже не интересует. Ареал его распространения, кстати, все подножие горы Пидан. Кроме того, для сохранения этого земноводного создан Уссурийский заповедник. Поэтому эта божья тварь переживет еще всех нас, вместе взятых.

Еще был слух, что от деятельности переселенцев пересохнут речки, ручьи и колодцы. Эту чушь тоже внушают людям. Поскольку земельные участки, выделенные под освоение по федеральной программе, не влияют на местный водозабор и грунтовые воды. Тем более в селе Анисимовка, расположенном в 10 километрах от будущей «Лесной школы». С таким же успехом в этих же прегрешениях можно упрекнуть любую семью, проживающую в Лукьяновке.

Примечательно, что большинство противников получателей ДВ-гектара в Лукьяновке. Впору над этим задуматься. Может быть, мистический Пидан действительно вытягивает из людей самые характерные их качества: из одного – добро, из другого – зло, из третьего – жадность. Трудно сказать, правда это или нет, но такое поверье есть.

Нет ООПТ – нет проблемы

Что касается «Особо охраняемой природной территории рекреационной зоны Анисимовской» (ООПТ), о сохранности которой пекутся противники «гектаристов», то на землях, где получила гектары «Лесная школа Вероника», давно нет ни «девственной» тайги, ни «большого количества краснокнижных животных». Изначально это была земля населенного пункта, то есть крайняя точка Лукьяновки. Чтобы в этом убедиться, достаточно приехать и посмотреть. Это во-первых.

Во-вторых, в этом мире нет ничего постоянного. После вступления в силу с 1 ноября 2019 года краевого закона «О внесении изменений в закон Приморского края «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края», у администрации региона появились полномочия изменять границы или вообще упразднять краевые ООПТ. Необходимость принятия данного документа вызвана проблемами, которые ООПТ создают инвестиционному климату, мешая развиваться фермерам, предприятиям и освоению ДВ-гектара.

К примеру, около 70 % территории поселка Волчанец, а также проходящая рядом трасса Владивосток – Находка – порт Восточный находятся в охранной зоне памятника природы «Залив Восток». Что до недавнего времени делало невозможным развитие этого населенного пункта. Многодетные семьи из Находки, получившие участки в границах этого памятника, не могли провести дороги и обеспечить свою территорию инженерными сетями. Но, как стало известно «В», в ближайшем будущем это препятствие устранят. Прогресс не должен и не будет топтаться на месте.

Аналогичная ситуация сложилась и в Лукьяновке. Поэтому есть уверенность, что «ООПТ рекреационная зона Анисимовская» если и не будет полностью ликвидирована, то скукожится до разумных размеров. Чтобы не тормозить освоение дальневосточного гектара в Шкотовском муниципальном районе, в частности, на территории Новонежинского сельского поселения.

Следует напомнить, что не далее как 11 ноября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по национальным проектам пообещал серьезную ответственность – вплоть до уголовной – за нарушение правил и сроков реализации стратегических национальных проектов, к которым относится и «Дальневосточный гектар». Что касается изменения зоны назначения территории, то и это дело поправимое. Трансформировать запретную зону лесов «Р4» в «Р3», где строить разрешено, можно через суд. Подобная практика в Приморье есть. Главное, не останавливаться.

Владивосток – село Лукьяновка – Владивосток

Фото Сергея КОЖИНА

Автор: Сергей КОЖИН