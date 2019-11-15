Зачем лжецу впадать в грех? Киноафиша выходных и будущей недели весьма разнообразна – есть и мультфильмы, и триллеры, и историческая драма, и даже очередной вариант «Ангелов Чарли» (16+).

«Дитя погоды» (6+)

Романтическая история в формате аниме. Они встретились посреди Токио под нескончаемым дождем. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. А она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она, всегда солнце. Вместе они изменят этот мир навсегда.

«Руководство по сексу на втором свидании» (16+)

У Лоры и Райана много общего: всю жизнь они были неудачниками в любви, а еще они оба обожают Мэрил Стрип. Сегодня у них второе свидание, и на этот раз они постараются сделать все правильно: душ, парфюм, прикид, контрацептивы… Но где гарантия, что романтический вечер пройдет идеально?

«Стражи Арктики» (6+)

Из ЗвероПолиса – в ЗвероПолюс, на север. В этом зоогороде власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они – настоящие Стражи Арктики.

«Хороший лжец» (18+)

Фильм с великолепным подбором актеров – Джим Картер, Хелен Миррен, Иэн МакКеллен – рассказывает историю мошенника со стажем Роя Кортни. Он наметил новую цель – положил глаз на недавно овдовевшую Бетти МакЛиш, которая стоит миллионы. И он хочет забрать их все. Но по мере того, как эти двое сближаются, то, что должно было стать простейшей аферой, теперь может стоить ему жизни.

«Мидуэй» (16+)

Если вы еще не знаете, что американцы победили во Второй мировой и спасли весь мир, очередная «историческая драма» освежит вашу память. Прокатчики не забывают упомянуть, что «фильм основан на реальных событиях», не уточняя, насколько верно они изложены... А само кино, как можно догадаться, о битве за Мидуэй, крупнейшем морском сражении между флотом США и Объединенным флотом Японии, которое стало поворотным моментом на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны.

«Грех» (16+)

Картина, на которую стоит обратить внимание. Фильм Андрея Кончаловского (с Юлией Высоцкой, разумеется) обращается к некоторым моментам жизни Микеланджело Буонарроти. Мы встречаем Микеланджело в тот момент, когда он параллельно работает над двумя проектами: гробницей папы Римского Юлия и фасадом Базилики Сан-Лоренцо во Флоренции. На него давят заказчики – с одной стороны Медичи, с другой – Делла Ровере, и Микеланджело оказывается втянутым в борьбу между самыми могущественными семьями Италии. Он вынужден лгать и предавать, чтобы сохранить отношения с двумя влиятельными семьями и выполнить оба заказа, но вместе с тем грезит идеей создать что-то настолько прекрасное, что сможет искупить его грехи.

«Ford vs Ferrari (Eng)» (16+)

Картина Джеймса Мэнголда – байопик, рассказ о биографии реального человека. Несмотря на все старания конкурентов, Энцо Феррари всегда выходил победителем в гонках. Не менее амбициозный Генри Форд решил положить конец его славе и, объединив вокруг себя самоуверенных и наглых конструкторов и инженеров, создал-таки автомобиль, способный побороться на равных с итальянцем. В самой престижной гонке в Ле-Мане эти двое сойдутся в ожесточенном поединке, но на чьей стороне будет победа – дерзости или опыта, Форда или Феррари?

Внимание! Фильм демонстрируется в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН