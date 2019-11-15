Портрет приморской богемы Ефим Звеняцкий и Виктор Бусаренко, Сергей Черкасов и Павел Шугуров, Андрей Островский и Виктор Шалай, а также многие другие представители творческой интеллигенции Владивостока собрались – и проведут две ближайшие недели как минимум – в галерее современного искусства «Арка» на персональной выставке Елены Гуляевой «Нарисованные люди» (16+).

Ну не сами лично, конечно, а их портреты. В экспозиции художницы – портреты видных представителей творческой интеллигенции нашего города.

– Редкий случай в современной художественной практике – выставка полностью состоит из портретов, в том числе выполненных в технике рисунка, – говорит искусствовед Ольга Зотова. – Участник многих коллективных выставок на самые разные темы, автор серий иллюстраций к различным книжным изданиям, в персональном проекте Елена решила сконцентрировать внимание на человеке. Художники, режиссеры, журналисты, искусствоведы – список моделей включает известных в культурной среде Владивостока персон. Можно было бы заподозрить автора в стремлении создать художественный ряд public persons. Однако в рубрике «Гости города» представлены портреты тех, с кем Елена встретилась случайно в кафе или на улице города, воодушевившись интересной внешностью или типажом. Уже этим внушительным количеством (для выставки выполнено более 80 портретов) художник доказывает свою состоятельность.

Но еще больше впечатляет то, что Елена во всех ситуациях работала с натуры. Этот метод портретирования лежит в основе академической традиции, с которой Елена Гуляева знакома со времени студенчества. Ее педагогами были художники, чей авторитет в искусстве не подлежит сомнению. Валентин Чеботарев – во Владивостокском художественном училище, Василий Доронин и Вениамин Гончаренко – в Дальневосточном институте искусств.

Думается, Елена шла от этой традиции, интерпретируя ее в новом времени.

Незыблемой традиция осталась в том, что работа над портретом состояла из обязательного сеанса или нескольких. В ответ на привычный для многих современных художников ход писать портрет по фотографии Елена выстраивала взаимодействие с живой личностью, улавливая сиюминутное выражение глаз, настроение, всматриваясь в особенности поведения человека в определенных обстоятельствах. Что касается современной интерпретации, то она связана с выбором материалов, со стилистикой портрета. Елена смело использует японскую и корейскую гуашь, акрил, масло, пастель, цветные карандаши. Несколько портретов выполнены в технике коллажа, распространившейся в период авангардных исканий и актуальной сегодня в области дизайна. Пройдет время, и люди захотят узнать, кто жил во Владивостоке, кто творил его историю и облик в третьем тысячелетии. Портретная серия Елены Гуляевой даст ответ на эти вопросы.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»