По прямой и до Москвы ближе В муниципальном центре современного искусства «Артэтаж» открылась фотовыставка «6417 по прямой» (16+).

– 6417 – это расстояние между Владивостоком и Москвой в километрах по прямой, вот если прочертить прямую из точки А в точку В, – пояснил директор «Артэтажа» Александр Городний. – Авторы идеи – участники проекта «Лига «Метрополис», который объединил художников и фотохудожников из разных частей страны.

Выставка включает работы более чем 50 российских художников. Среди участников проекта – молодые авторы и опытные мастера. Жителям Владивостока уже знакомы работы Виктора Серебрякова, Александра Арсененко, Вячеслава Глушко, Валерия Зайцева, Сергея Торгашева, Дмитрия Туманова, Сергея Житкова, Елены Мельниковой, Александра Мокрова. Среди московских и петербургских членов Лиги «Метрополис»: четырехкратный лауреат «World Press Photo» и премии «Золотой глаз» Виктор Ахломов, знаменитый российский фотограф-портретист Валерий Плотников, победитель конкурса Best of Russia – 2011 Ольга Широпаева и другие.

И каждая работа в экспозиции – не просто фотографии, а фотокартины, работы, стоящие на грани смешения техник и жанров. Иногда сразу и не определить, кистью или фотоаппаратом создан этот портрет или пейзаж…

Проект открывает для зрителя интересные имена, а участникам дает возможность установить творческое взаимодействие с профессиональной художественной средой.

Фото Людмилы КОНОПЛЕВОЙ

Автор: Отдел новостей «В »